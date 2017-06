por GTO » Ayer, 23:08

BUSCARÁ SOLUCIONES JUNTO A LA FIA PARA EL FUTUROBrawn: "No queremos que el poder económico permita dominar"El británico trabaja junto a exgurús financieros de F1 como Nigel KerrCree que tendrán que trabajar junto a la FIA, porque sin su aprobación, no hay proyectoUno de los objetivos que Ross Brawn siempre ha dejado claros en su vuelta a la Fórmula 1 ha sido equilibrar la situación económica de los equipos. La diferencia entre los presupuestos de Mercedes y Sauber fue de más de 400 millones de euros en 2016, por ejemplo, y ese desequilibrio que luego se manifiesta en segundos en pista solo hiere a la F1, según Brawn."Debatir sobre la remuneración de los equipos es complicado si no representas a ambas posturas. Debemos presentar cómo queremos nosotros que avance el deporte en cuanto a inversión que realizan los equipos, porque es algo sustancial. Creo que es justo decir que no habrá ningún equipo que no quiera reducir gastos en F1", ha explicado Brawn en declaraciones que recoge el portal estadounidense motorsport.com."Estamos preparando nuestras propuestas para que junto a la FIA así lo podamos conseguir. Estamos creando un equipo ahora mismo y dentro de poco veréis por los anuncios que todos tenemos ideas muy diferentes y que habrá gente del lado comercial y gente del apartado técnico de la F1", ha agregado.Una de estas personas será el exdirector financiero de Honda, Brawn o Mercedes, Nigel Kerr. El mes pasado de anunció su fichaje por el equipo de Brawn y ahora mismo está estudiando el gasto de los equipos del Gran Circo y cómo estos han variado con la entrada del novedoso reglamento de 2017."La tarea de Nigel es ayudar a crear modelos económicos que demuestre que un equipo de Fórmula 1 se puede sacar hacia adelante. Claramente trabajaremos de la mano con la FIA, porque ellos regulan nuestro deporte y ellos deciden qué se hace en el deporte. Queremos apoyo en estas actividades, en las propuestas que creemos que pueden ayudar a la F1, pero el debate de la remuneración deberá ir de la mano con el control de los costes o las inversiones necesarias en Fórmula 1", ha analizado el británico.La situación que se quiere evitar será aquella que hemos visto con Mercedes entre 2014 y 2016 o con Red Bull entre 2010 y 2013 –salvando quizá 2010 y/o 2012. Ni a los aficionados, ni a los dirigentes de la F1 ni al resto de equipos les gusta que haya un equipo que tenga casi asegurada la Pole y la victoria todos los fines de semana, así que Brawn luchará para que el aspecto económico no genere esta situación."Me gustaría remarcar que no queremos 'hacer el tonto' en la F1. Creo que la F1 debería ser inspiracional para los equipos. No queremos que todos los equipos sean iguales, porque deberían haber Ferraris y Mercedes y Red Bulls, pero con el resto de equipo luchando para ser mejores que ellos", ha citado Brawn."Lo que no queremos es ver una dominación. Necesitamos un ambiente donde si un equipo hace un buen trabajo puede tener buenos resultados. No queremos una situación donde el poder económico permita a un equipo tener una posición dominante, como ha ocurrido en los últimos años", ha concluido.