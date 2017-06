por KoKiNa » Hoy, 14:23

Sainz podría sustituir a Alonso en McLaren en 2018El 'plan A' de los de Woking es mantener a Fernando, pero están estructurando el 'B' por si se vaCarlos es uno de los pilotos que más y mejor ha progresado en sus tres temporadas en la Fórmula 1La relación entre Fernando y Carlos es excelenteLa relación entre Fernando y Carlos es excelente | AFPCarlos Sainz es uno de los pilotos que más ha progresado en las últimas temporadas a los mandos de un modesto Toro Rosso propulsado por un motor Renault. Está cubriendo su tercer año en F1 y lo tiene todo a punto para dar el salto. Su nombre se asocia desde hace meses a un salto a un equipo con mayores garantías. El último en entrar en liza es McLaren después de que desde Italia nos llegara la posibilidad de que Carlos ocupe el puesto de Fernando Alonso en la escudería de Woking si el asturiano se va.Josep Viaplana20/06/2017 13:55hJosep Viaplana@F1viaplanaF1 GP Azerbaiyán F1 GP EuropaDe hecho, la temporada pasada ya tuvo dos importantes ofertas que se vio obligado a rechazar porque Red Bull no le liberó del contrato. La más relevante la de Renault, que le puso un contrato de tres años encima de la mesa para acompañar a Nico Hulkenberg en el relanzamiento del equipo de Enstone.Red Bull sabe que no le puede aguantar otro año más en Toro Rosso. Si Daniel Ricciardo o Max Verstappen cambian de aires, que tampoco es descartable en estos momentos, Carlos pasaría a ocupar su plaza en el primer equipo de Red Bull. Helmut Marko y Christian Horner ya lo tienen decidido. Si el australiano y el holandés se quedan no podrán retenerle otro año en Toro Rosso y le abrirán las puertas para que busque una opción mejor.OPCIÓN MCLARENRoberto Chinchero, italiano y uno de los periodistas mejor informados del paddock, asegura hoy que si McLaren pierde a Fernando Alonso le ofrecerán un contrato a Carlos Sainz para ocupar su plaza. El asturiano dijo que tomará la decisión después del verano, justo tras el paréntesis de agosto, y su palabra estará íntimamente ligada con la decisión que tome McLaren sobre el propulsor. Zak Brown le dio 90 días a Honda para conformar una unidad de potencia fiable y competitiva. Se espera, al respecto, un anuncio en Budapest.Alonso quiere tener un coche ganador y sabe que si no avanzan en estos meses tampoco lo tendrán en 2018. El ‘plan A’ de McLaren es retener a Fernando, el ‘B’, si se marcha, fichar a Carlos Sainz. Para el madrileño, obviamente, también sería una apuesta arriesgada, pero un reto que a sus 22 años podría asumir a la espera del resurgimiento de uno de los equipos históricos del campeonato.