Lewis Hamilton confiesa que podría dejar la F1 este año¿Te imaginas una Fórmula 1 sin Lewis Hamilton? El británico ha confesado que podría dejar la F1 este mismo año, aunque por otra parte asegura que se está divirtiendo gracias a la lucha que mantiene desde el inicio de la temporada con Sebastian Vettel.Lewis Hamilton es uno de los pilotos más competitivos de la Fórmula 1, pero en más de una ocasión ha asegurado que no se ve muchos años compitiendo en la categoría reina. El británico, como hemos visto en sus redes sociales en numerosas ocasiones, acostumbra a pasar cada momento en grande y eso no siempre es compatible en la F1.El propio piloto británico ha declarado en una entrevista a "AUTO", la revista oficial de la FIA, que no descarta abandonar la F1 al final de este mismo año. Lewis contempla cualquier posibilidad para su futuro, ya que prefiere vivir el día a día sin pararse a hacer planes."Mi destino está en mis propias manos. Puedo decidir parar al final de año. ¿Significaría esto que mi legado en menor comparado con si lo hago dentro de cinco años? ¿quién ha dicho eso?", señala Hamilton en la citada revista. "No me gusta hacer planes, porque no sé qué es lo que hay después de la esquina, no sé lo que voy a hacer".Lo que Hamilton sí que tiene claro es que en 2017 se está divirtiendo en la pista, al poder competir contra otro equipo. La lucha con Sebastian Vettel podría llegar hasta el final y eso, seguramente, animará a Lewis a continuar en Mercedes."Cuando la competición se centra en un solo equipo, la tensión crece y crece y no es algo que quiera ver un equipo. Ahora, tener otro equipo en la lucha es mucho más emocionante", agrega.Sería sorprendente que Lewis dejase la F1 al final de la temporada, e incluso que se lo plantease teniendo uno de los coches más competitivos de la parrilla, pero no hay duda de que si hace un año nos hubieran dicho que Nico Rosberg se iba a retirar, no nos lo hubiéramos creído.