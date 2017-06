por Trupon » Ayer, 20:51

Monisha Kaltenborn deja de ser jefa de Sauber

En un principio la contrataron para llevar los asuntos sociales y legales de la escudería

Además de este puesto, abandona también el de directora ejecutiva

El equipo aún no se ha pronunciado sobre esta información

Fue la primera mujer en ocupar este cargo

TOMÁS SLAFER | 21 JUN 2017Monisha Kaltenborn deja de ser directora ejecutiva y jefa de Sauber después de varios años en estos puestos. La india fue la primera mujer en ocupar este cargo en la historia de la Fórmula 1.Kaltenborn ha salido del equipo de Hinwil, según han podido saber la web italiana Formula Passion y la BBC esta mañana, aunque esta información aún no es oficial, ya que su equipo aún no se ha pronunciado.La india fue testigo de uno de los escándalos más extraños del Gran Circo, cuando en el Gran Premio de Australia de 2015 se vio con tres pilotos en lugar de dos y con Giedo van der Garde insistiendo en que tenía derecho a correr con ellos, lo que derivó en una larga disputa legal.Los de Hinwil lo pasaron mal en lo económico el resto del año y tuvieron que compensar al piloto holandés por haber terminado con su contrato. La dura situación que atraviesan hace que su última victoria se remonte al GP de Canadá de 2008, a cargo de Robert Rubica.Kaltenborn se unió a Sauber en el año 2000 al frente del departamento legal del equipo, antes de ascender a directora ejecutiva en enero de 2010 y hacerse con acciones de la compañía.Incluso se llegó a pensar que el equipo podría salir de la F1, pero el año pasado la firma Longbow Finance les rescató. Tras este movimiento, Kaltenborn continuó como jefa pero Peter Sauber, fundador de la escudería, dio un paso hacia atrás.Tras la salida de Manor a finales de 2016, se esperaba que los de Hinwil fueran el equipo que cerrar la parrilla, pero los cuatro puntos de Pascal Wehhrlein en España, ha empujado a McLaren al fondo del abismo y ha brindado algo de esperanza a los de Woking.POSIBLES MOTIVOS DE SU MARCHA Y SUSTITUTOSegún explica la BBC, la accionista del equipo, a sus 46 años, no está de acuerdo con cómo lleva Longbow Finance la escudería. Fuentes cercanas al conjunto aseguran que uno de los problemas que existían, de acuerdo con la publicación británica Autosport, es que no tenían el mismo punto de vista sobre cómo tratar a sus pilotos. Se cree que los propietarios quieren darle prioridad a Marcus Ericsson sobre Pascal Wehrlein, pero Kaltenborn parece que no está a favor de esa política.Tras varias discusiones, ambas partes podrían haber decidido que no hay manera de trabajar juntos y como consecuencia, Kaltenborn puede haber dejado sus cargos. El exdirector de HRT Colin Kolles se sitúa como posible candidato para reemplazar a la india.