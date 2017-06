por tatostrom » Hoy, 12:37

NIELSEN: “ES TRISTE LO QUE CARMEN JORDÁ REPRESENTA PARA LAS MUJERES PILOTO”

POR SERGIO MARTÍNEZLa danesa no se mordió la lengua al ser preguntada por la situación de las féminas en el Motorsport.Las 24 horas de Le Mans de 2017 reunieron a un total de 180 pilotos. Desde los más profesionales con sueldos millonarios y extremadamente cotizados hasta el más ‘gentleman driver’ que se monta un equipo para vivir una aventura. De entre los 180 inscritos, una única fémina, Christina Nielsen, la cual realiza su segunda participación en la carrera de resistencia por excelencia.Ser la única fémina frente a 179 varones te da una especial visibilidad, por lo que Nielsen, hija de piloto, fue seleccionada para una de las entrevistan que estos días han vestido la página oficial de la carrera. Como no podía ser de otra forma, Christina fue preguntada por la situación de la mujer y cómo en esta edición estaba solo mientras que por ejemplo el año pasado también participó Inès Taittinger.Nielsen no se mordió la lengua, afirmando que “Taittinger dio bastante vergüenza el año pasado”, ya que la carrera de la francesa estuvo repleta de incidentes y sus tiempos fueron paupérrimos. Quizás el que la metieran en el mismo saco que a una piloto que llegó a Le Mans estando todavía muy verde enfadó a Nielsen, destapando la caja de los truenos.Christina explicó que al menos en Estados Unidos el referente es Danica Patrick, pero por ejemplo en Europa se suele comparar con Carmen Jordá, un tema del que empieza a estar cansada y por lo cual no dudó en atizar sin compasión. “Ella tiene el mérito de haberse montado una carrera deportiva que jamás ha dependido de sus resultados en pista. Hace de modelo, posa para fotos bonitas, hace desfiles…”, afirmó Christina.“Es realmente triste lo que Carmen Jordá representa para pilotos femeninas como yo. Después hay quién piensa que es lo que hacemos todas las que competimos, y es un problema. A mí solo me interesa competir.” Sentenció la danesa cuyas palabras han armado un buen revuelo pero que no han hecho más que dar voz al sentimiento de la mayoría de pilotos femeninas que en un mundo donde fácilmente te tachan de tener envidia se ven obligadas a callar a pesar de todas consideran que la figura de Carmen Jordá en torno a la Fórmula 1 ha sido dañina para la imagen de la mujer en el deporte de motor.Nielsen, de 25 años, tiene una carrera principalmente enfocada a los GT’s. Tras una victoria en categoría amateur en el ADAC GT Masters, dio el salto a Estados Unidos, donde comenzó a competir en una de las copa Porche, siendo una habitual del podio para más tarde pasar a competir a tiempo completo en la categoría reservada a los GT3 en el IMSA, el campeonato de resistencia unificado donde también compite Antonio García.