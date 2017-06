por scuderia ferrary » Hoy, 11:01

Ross Brawn quiere más equipos en la Fórmula 1. El director deportivo de la categoría reina no está satisfecho con las diez escuderías actuales, sino que quiere más. Le gustaría volver a tener 12, como en tiempos de Caterham, Manor y HRT, y reconoce que incluso le agradaría ver trece entidades en la parrilla.De acuerdo con el Reglamento Deportivo, "no se admiten más de 26 coches en el Campeonato, dos coches inscritos por competidor". La intención de Brawn es llenar las plazas vacantes actuales y que cada carrera de la categoría reina tenga tantos monoplazas en pista como permita la FIA."Nuestro objetivo es que en el futuro tengamos 12 o quizá incluso 13 equipos. Eso puede conseguirse si ajustamos el modelo económico", ha dicho el inglés, que remarca que “la posición de todas las escuderías debe reforzarse comercialmente” porque quieren "alcanzar una distribución equitativa de los ingresos, aunque no resulte fácil".Liberty Media quiere reformar la estructura económica de la Fórmula 1 para ayudar a las escuderías pequeñas, que en la actualidad reciben un trato distinto a las formaciones más ricas. En anteriores ocasiones, Brawn ha declarado que el bienestar financiero es imprescindible para la salud del deporte."No queremos rebajar la Fórmula 1. La Fórmula 1 todavía debe ser aspiracional para los equipos. No queremos que todos los equipos sean exactamente iguales, debería haber equipos con aspiraciones. Los Ferrari, los Mercedes, los Red Bull deberían estar ahí, equipos que los otros equipos quieran ganar"."Pero no queremos dominación. Queremos un ambiente en el que un equipo rinda bien si lo hace bien, no queremos que el poder económico permita a un equipo alcanzar una posición de dominación, como ha pasado en los últimos años", relató en la rueda de prensa conjunta que ofreció con Chase Carey y Sean Bratches en el GP de Canadá.