por scuderia ferrary » Hoy, 14:58

George Russell, de 19 años de edad y natural e Gran Breteaña, estará al volante del Mercedes W08 en los test postcarrera que la Fórmula 1 celebrará después del Gran Premio de Hungría en el circuito del Hungaroring, los días 1 y 2 de agosto.Russell forma parte del programa de jóvenes pilotos de las flechas de plata. Actualmente, su programa deportivo está centrado en las GP3 Series, donde compite con un volante de ART y aspira al título después de terminar tercero en la Fórmula 3 europea en 2016.Mercedes destinará los entrenamientos de Budapest a su joven piloto, en su afán por dar continuidad a su formación profesional. No será la primera vez que pruebe un Fórmula 1, ya que el equipo le organizó en abril un test privado con el W06 de 2015 en Portimao, Portugal.Russell está encantado con esta demostración de confianza."Estoy muy entusiasmado por probar el W08. Es probable que haya dado más vueltas virtuales con él que nadie, por lo que será increíble poder conducirlo de verdad", ha dicho el británico, que es ocho meses mayor que el canadiense Lance Stroll."Mi mayor prioridad es hacerlo bien con el equipo, cumplir con el programa de los ingenieros y asegurarnos de que sacamos el máximo del coche durante los dos días".Su principal prioridad, sin embargo, es hacer un buen año en la GP3 para marcharse de vacaciones como su nuevo campeón."Mercedes me ha dado un pase de paddock, pero he decidido que estoy aquí para hacer un trabajo: mi trabajo principal es la GP3, mi rol en Mercedes es secundario. Ellos están de acuerdo con eso. Necesitan que este año tenga éxito, luego ya vendrá la siguiente etapa de mi carrera. Mi prioridad número 1 es la GP3".