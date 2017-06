por scuderia ferrary » Ayer, 21:42

Maurizio Arrivabene se alinea con Sebastian Vettel después de la polémica del Gran Premio de Azerbaiyán. El jefe del equipo Ferrari siente que los comisarios han sido injustos, pues en la Scuderia sienten que Lewis Hamilton frenó a propósito antes de la resalida, con Vettel pegado a su caja de cambios, y que en consecuencia merecía una sanción.Arrivabene defiende la inocencia de Vettel y sale al paso de cualquier crítica. Recuerda que el alemán no ha sido el único piloto involucrado en un incidente con un Mercedes, pues Kimi Räikkönen también ha tenido un encontronazo con el finlandés Valtteri Bottas en el momento de la salida. Siente que la FIA no ha sido justa con sus chicos."Criticar mucho puede que no parezca elegante, puede parecer que es una excusa por nuestra parte. En caso de duda, no le damos la razón a Ferrari. Lo importante es mirar adelante y hoy se ha visto cuando los chicos se han volcado en el coche de Räikkönen durante la bandera roja. Esto es Ferrari, esto es el equipo que no abandona nunca"."No queremos recriminar, porque no es nuestro estilo, pero empezando con aquello que sucedió entre Bottas y Räikkönen, y llegando al episodio de Vettel… ¿Estamos en la Fórmula 1 o en el Coliseo? Si estamos en el Coliseo, basta con que lo digan y que envíen una circular, todos nos alinearemos", ha comentado a los micrófonos de Sky Sports tras la carrera.Arrivabene también ha atajado de raíz cualquier dardo envenenado que llegue desde el box de Mercedes AMG. "Lauda puede decir lo que quiera. A veces habla por él, a veces por nosotros o por cualquier cosa. Como he dicho, nosotros estamos callados. Trabajaremos y dejaremos que Lauda hable. Él tiene su punto de vista y nosotros el mismo. Nos volveremos a ver en Austria. Él volverá a hablar y nosotros volveremos a escucharlo. Perfecto. Todavía quedan 12 carreras".Vettel también se ha sentido traicionado al término del Gran Premio, porque sentía que Hamilton le había hecho un frenazo a propósito y que se ha ido de rositas. Sin embargo, la FIA ha analizado la telemetría del W08 y ha concluido que Lewis no ha hecho nada extraordinario, que no ha frenado ni levantado del todo, según ha informado Andrew Benson, periodista de la BBC.