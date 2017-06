por Joselo » Ayer, 21:45

Enésima indulgencia de los comisarios con Sebastian Vettel



Las acciones al límite de la deportividad acostumbran a acompañar al piloto alemán.

Pocas son las disciplinas en las que puedes salir prácticamente indemne tras golpear voluntariamente al rival. Básicamente todas a excepción de las que van específicamente de eso, de golpear. Pero a Vettel le salió casi gratis.La acción tiene poca explicación más allá de la rabia del momento. La que te produce pensar que tu rival acaba de arruinar tu carrera. Se marchó el coche de seguridad, y Lewis Hamilton ralentizó la marcha, algo permitido por el reglamento. No estuvo atento Sebastian Vettel que no consiguió frenar a tiempo y golpeó por detrás a Hamilton. Un pequeño golpe con daños superficiales. Pero acto seguido, Vettel se puso en paralelo y propinó un golpe lateral a su rival que bien pudo costarle la retirada.Una bandera roja dejó tiempo necesario a los comisarios para debatir y aplicar el reglamento. Y la cobardía se apoderó de ellos. Tras mucho meditar decidieron aplicar la sanción más benevolente en una situación que no la merecía. Vettel no tiene justificación. No fue un despiste, una pérdida de control o algo similar. Conscientemente, se puso a la altura de su rival para golpear su vehículo. Una acción completamente antideportiva que como tal merecería una exclusión inmediata de la carrera. De nuevo, se acobardaron.La FIA, la misma que se llena la boca con la seguridad y que no le cuesta poner sanciones estúpidas e innecesarias a pilotos del fondo de la parrilla, se ve superada cuando se trata de juzgar a uno de los pesos pesados de la parrilla. La FIA vuelve a mostrar un horroroso doble rasero y queda en evidencia ante el mundo entero.Vettel fue sancionado con un ‘Stop & Go’ de 10 segundos. En lugar de finalizar la carrera segundo, lo hizo en cuarta posición. Un castigo mínimo que envía el mensaje erróneo de que la anti deportividad tiene cabida en carrera, de que es admisible, supongo, dependiendo de las consecuencias. Menos benevolente fue la FIA con Dan Ticktum, actual piloto del Red Bull Junior Team al que le retiraron la licencia durante un año más otro en suspenso cuando adelantó a rivales con el coche de seguridad para acabar golpeando a otro rival. Pero Ticktum no es Vettel, un Vettel que aún tenía la desfachatez de preguntar qué acción antideportiva había cometido.eso que llueve sobre mojado con Vettel. El mismo Vettel que profirió insultos al director de carrera, al árbitro del partido, durante el Gran Premio de México de 2016 y donde de nuevo la FIA eligió mirar a otro lado a pesar de que el alemán insultó a la mitad de la parrilla, algo habitual durante toda la temporada 2016 donde fueron varios los pilotos que le tuvieron que pedir al alemán que se calmara, pues rara era la carrera donde no tenía una batalla verbal con algún rival.Mañana volveremos a ver campañas del FIA Action for Road Safety donde los pilotos de Fórmula 1 enarbolarán la bandera de la seguridad y el respeto. La acción quedará olvidad hasta la próxima vez que una acción polémica de este calado suceda y los comisarios vuelvan a acobardarse con un doble rasero inexplicable.