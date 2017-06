por scuderia ferrary » Ayer, 21:46

Sebastian Vettel siente que Lewis Hamilton también merecía una penalización de tiempo en el GP de Azerbaiyán, donde los dos máximos aspirantes al Mundial se han visto involucrados en un incidente que añade un punto de tensión a la pelea por el Campeonato del Mundo.El pelotón estaba en el tercer sector, listo para una resalida después de un coche de seguridad. Tras negociar la penúltima curva, Hamilton ha reducido su velocidad para controlar el ritmo del grupo y Vettel ha impactado contra la zaga de su W08.Enfadado, el alemán se ha puesto en paralelo con el británico y le ha demostrado su descontento. Con una mano en el aire en señal de desaprobación y la mirada fijada en el inglés, el SF70H ha cerrado su trazada y ha impactado contra el Mercedes. Los dos han podido continuar, pero la polémica ya estaba desatada.Al final de la carrera, Vettel se desentendía del segundo impacto y dirigía toda la atención hacia el frenazo inicial de Lewis."El líder es el que lleva el ritmo, pero frenar tanto en una curva así… Creo que no era necesario. La Fórmula 1 es para adultos. Como he dicho, la maniobra no era necesaria. Ha dañado mi alerón delantero y también su zaga. No tenía sentido", ha dicho."Luego me he puesto a su lado y hemos tenido un pequeño contacto. He ido a su lado para levantarle la mano. Creo que no ha sido deliberado por su parte, no creo que sea ese tipo de hombre. Me puse a su lado y le dije que no eran las formas de hacerlo".Vettel recibió un 'Stop & Go' de 10 segundos por este lance. Siente que Hamilton merecía una reprimenda similar. "Si me sancionas a mí, tienes que sancionarnos a los dos". "Hablaré con él tranquilamente. Estamos aquí para competir, se espera que luchemos. A veces estás muy cerca. Yo no quería chocar contra él porque dañaría mi alerón delantero, era lo más estúpido que podría hacer. No era necesario. Me cogió por sorpresa".