por scuderia ferrary » Ayer, 21:49

Fernando Alonso se ha visto beneficiado por la locura de la carrera de Bakú. Primeros puntos para el español, que ha sido noveno. Al asturiano ya se le escuchó por radio diciendo durante la prueba que con estas condiciones, deberían haber luchado por la victoria, con todo lo que les pasó a los líderes, sin embargo, los problemas con la batería y la falta de potencia hicieron que no pudiera escalar más posiciones.El bicampeón de Fórmula 1 ha sido el primer MCL32 que ha conseguido puntos este año. La locura de la carrera de Azerbaiyán, con coches de seguridad y hasta una bandera roja facilitó la remontada del asturiano."Seguramente hay que profundizar un poco más en la carrera. Una palabra será poco para resumirla. En nuestro caso, creo que ha salido todo de cara, ha sido uno de esos días que por eliminación vas ganando posiciones semigratis", ha comentado en declaraciones para los micrófonos de Movistar+ F1.Con carreras como ésta, el español lamenta no haber tenido más potencia para haberse mantenido en las posiciones de carrera, ya que reconoce que llegó a rodar cerca de Daniel Ricciardo, piloto que finalmente ganó la prueba."Una pena no poder aguantarlas por nuestras actuales deficiencias, pero ha sido seguramente una carrera que en condiciones normales deberíamos haber ganado o estar en el podio, porque estaba con Ricciardo cuando salió el primer safety-car y Hamilton perdió el reposacabezas, Vettel la penalización, los Force India fuera, Räikkönen se retiró… automáticamente estás entre los dos o tres pirmeros", ha comentado.PRIMEROS PUNTOSA pesar de que podrían haber conseguido un mejor resultado, Alonso se alegra de que Azerbaiyán haya sido la primera carrera en la que han visto los puntos. "Nos tendríamos que haber jugado esa victoria. Como digo, lograr dos puntos en Bakú hubiera sido imposible de pensar antes de venir aquí. Es el primer circuito en el que puntuamos, así que bienvenido", ha añadido.Por último, el de Oviedo explica que se vio beneficiado también de aprovechar el rebufo de otros coches, ante la falta de velocidad punta de su MCL32. "En las rectas teníamos algunos problemas de batería y de velocidad punta. Cuando tenemos un coche delante de nosotros, nos ayudaba mucho, con los rebufos ganamos seis o siete décimas. Me interesaba tener a Magnussen delante para defenderme mejor, era una táctica de defensa la de atacar a Magnussen, pero no fue posible", ha expresado para finalizar.