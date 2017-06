por scuderia ferrary » Ayer, 15:45

Lo quiera o no, lo busque o no, Fernando Alonso está en el centro del mercado. Sus opciones reales de futuro, con opción de victoria inmediata, son pocas, por no decir que se ciñen a una: Mercedes, y contando con que Hamilton se vaya. La realidad es así de cruda. Ni él, ni Flavio, ni su mánager quieren hablar del año que viene hasta el mes de septiembre, pero a veces los gestos contradicen las palabras. Esa foto de Briatore cenando con Lauda y Wolff, en la que pudieron no hablar nada de Fernando, o en la que los dos austriacos pudieron decirle a Flavio que no hay ninguna opción, no es precisamente una instantánea para que después no se le pregunta por el futuro de Alonso. Flavio zanjó el tema rápidamente, lo mismo que Fernando el jueves y el viernes. Para el italiano "el futuro ahora mismo es McLaren", si bien esa respuesta deja en el aire muchas incógnitas. ¿Con qué motor?, ¿y en octubre? Muchas, demasiadas incógnitas y otra decisión crucial sobre su carrera deportiva, que ha comenzado a jugarse ya en Bakú, sin esperar a septiembre. Hay que mover hilos por todas partes. Luis, su manager, se dejó ver con responsables de Renault, pero esa relación no es nueva y como dijo Cyril Abiteboul, responsable de la escudería gala, en el pasado GP de España, "la relación con Fernando nunca se ha roto". De hecho la fundación de Fernando utiliza los Renault Zoe como coches oficiales en lugar de utilizar Honda.PARA GANAR EN 2020Renault ha hecho una oferta firme y real a Fernando hace ya algún tiempo, pero tampoco hay que esconder que esa no es una opción ganadora de inmediato, sino que esperan poder luchar por el título en el último año de la era híbrida actual, en 2020, y económicamente pasaría por patrocinadores que paguen la factura final.El hotel donde se hospedan casi todos los equipos y que está en el 'paddock', es un sitio ideal para hablar de todo sin que nadie vea las maniobras de los representantes, y si alguien se hace un 'selfie', como el caso de Flavio, es que quieren que se sepa. Postureo que diría el castizo. Viendo cómo funciona ahora McLaren tampoco sería extraño que Flavio hubiera sondeado el terreno de los motores para los ingleses, que han dejado de ser aquella estructura dictatorial para ser otra cosa de la mano de Brown. El que Alonso sea el centro del mercado, se quiera o no, deja a McLaren en una complicada y ridícula posición. La misma sensación que debe tener Honda respecto a los de Woking. Está claro que el último plato que se comerían Flavio y Alonso en su mesa es un McLaren Honda cargado de promesas para 2018. El que Brown tenga que cruzar los dedos para que a Fernando no le salga nada atractivo, y no tenga más remedio que seguir con ellos no le debe resultar nada agradable. Zak ya no tiene más atractivos que ofrecerle al asturiano. Los 'juguetes' se le van agotando.