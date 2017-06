por wdf » Hoy, 10:42

Estoy con Otani, no es lo mismo volver tras 8 años que tras 3, cuando has rajado tanto en tu último año y en los dos siguientes a salir también.



Vettel ya dijo que con él no habrá sorpresas, así que me extrañaría que le pusieran a Alonso. Y Hamilton tiene contrato.



Lo de Alonso va ser como el año pasado con Mercedes (que por cierto dentro de poco volverán a saltar rumores sobre lo mismo), que sí que han hablado y tal. Pero lo cierto es que hace poco Wolff ha dicho que no podía fichar a Alonso porque tenía que pensar en que el equipo funcionase como tal. O sea más ruido que otra cosa.



y en Ferrari creo que Vettel se ha ganado el suficiente respecto para opinar sobre su compañero la verdad. Según todos dicen ha empujado como el que más para darle vuelta a la situación, ha estado en todos los tests de Pirelli, ha visitado la fábrica, etc. etc. sólo salen palabras buenas hacia él de cualquier miembro de Ferrari, y él nunca ha dicho nada malo del equipo el año pasado cuando no cumplían las expectativas. Así que por eso me extrañaría que pusieran a nadie con el que no estuviese contento el alemán.



Creo que todo lo que no sea seguir en Mclaren o irse a Renault haría falta una carambola mayúscula para que Alonso terminase en Ferrari o Mercedes.