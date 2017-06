por Otani » Ayer, 15:19

Para los que acudan a los test quizá sea mejor así, pero yo que siempre lo he vivido desde la distancia siempre me ha gustado eso de que cada coche se presente en días distintos. Así durante ese día ese coche es el tema de conversación, es "su día". Si fuera conjunta, los tendríamos todos al mismo tiempo y al final en vez de examinarlos todos a fondo los examinaríamos todos por encima.



También significa esperar más para ver los coches nuevos. Hemos pasado de poder ver los nuevos coches en pista a principios de enero hace unos años, a verlos en los dos test que se hacen justo antes de la carrera en marzo. Ya no es tema de impaciencia, es que con tanta diferencia de tiempo entre el final de la temporada y el comienzo de la pretemporada de la siguiente, la gente pierde interés. La F1 necesita mantenerse de actualidad, no se puede permitir períodos muertos y menos ahora.