por scuderia ferrary » Hoy, 18:18

Mercedes tuvo una oportunidad de oro de abrir distancia con Sebastian Vettel y Ferrari en Bakú. El mayor problema con el que se encontraron, el reposacabezas de Lewis Hamilton. El británico tuvo que realizar una segunda parada imprevista en boxes y eso le relegó a la quinta posición final, detrás de su rival alemán. Desde Brackley han admitido el error con esta parte del W08.En su momento, Toto Wolff mencionó que el equipo había ganado tres campeonatos del mundo y que no iba a señalar a nadie en particular. Esto fue justo después del Gran Premio y el jefe de Mercedes no quiso hacer leña del árbol caído. Niki Lauda ha esperado a que se calmasen las aguas para explicar lo que ocurrió, sin señalar a nadie en especial tampoco."Los encajes del reposacabezas no hicieron el 'click' necesario para fijarse. Eso, a su vez, empeoró por las turbulencias generadas a alta velocidad. Vamos a rediseñar ese aspecto para que no ocurra en un futuro. Eso nos costó una victoria fácil", ha explicado Lauda al diario austriaco Osterreich.Al presidente no ejecutivo de equipo de Mercedes también le han preguntado por Red Bull. La marca de bebidas energéticas consiguió su primera victoria de 2017 en Bakú, después de la larga lista de incidencias con los Mercedes y los Ferrari. Para el tricampeón del mundo, los de Christian Horner llegarán motivados al Gran Premio de casa, a disputarse en el Red Bull Ring el fin de semana del 7 al 9 de julio."Me alegro por ellos. Les dará la motivación que necesitaban justo antes del Gran Premio de Austria", ha expresado Lauda para concluir.