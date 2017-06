por scuderia ferrary » Hoy, 18:20

El británico Bernie Ecclestone, una de las grandes referencias en los deporte de motor y en la Fórmula 1 y artífice de que la categoría reina haya llegado a ser lo que es en la actualidad, ha mostrado su opinión personal sobre el futuro de Liberty Media.Alejado ya de sus funciones de jefe de la F1, reconoce que fue un pequeño impacto su salida de la categoría reina pero que, tras ello, está muy contento con el trabajo que hacen los propietarios nuevos.De esta manera, mostró sorpresa inicial ante la negativa a su continuidad, ya que en un primer momento tenía un contrato firmado por tres años más con los rectores americanos, aunque aseguró que el trabajo que hacen es insuperable y que no podría mejorarlo."No estaba preparado porque me habían pedido que siguiera tres años más y fue un poco impactante cuando me dijeron que me apartara", comentará en el programa de Claire Balding, en la televisión BT Sport, que se emitirá este jueves."La persona que hace lo que yo solía hacer dijo que estuviera quieto porque era un trabajo que él quería, así que tuve que aceptarlo, porque si has comprado el coche, obviamente tienes que conducirlo. Ahora he salido y alguien más va a hacer un mejor trabajo así que estoy seguro de que si vuelvo, no lo podría hacer mejor de lo que lo van a hacer, así que no regresaré", ha añadido.