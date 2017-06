por Trupon » Hoy, 19:57

Jean Todt: "Ferrari hizo un trabajo increíble, creo que pueden ser competitivos todo el año"

Sandra Molina 29 de Junio 2017El presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, Jean Todt, habló del inicio de la presente temporada para el medio alemán Sport Bild. Como cuenta el francés, tener cuatro equipos en plena lucha por el mundial habría sido una enorme sorpresa. Pero tenemos una muy buena batalla entre Lewis Hamilton y Sebastian Vettel, ambos están dando la emoción y la acción que la Fórmula 1 necesita.Jean Todt recordó sus años en la Scuderia Ferrari junto al heptacampeón, Michael Schumacher. En aquellos años la gente se quejaba, ya que normalmente, podían predecir el resultado antes de que ondeara la bandera a cuadros. También comentó las mejoras de Ferrari y las similitudes que encuentra los dos pilotos alemanes del Cavallino Rampante, Sebastian Vettel y Michael Schumacher.Jean todt"Estoy medio sorprendido por la temporada. Habría sido una sorpresa muy buena tener cuatro equipos luchando por el campeonato del mundo y no solo dos. Pero, después de todo, es genial que no sepamos quién va a ganar la próxima carrera. Todavía recuerdo mi tiempo con Michael Schumacher en Ferrari, la gente siempre se quejaba de que sabían el resultado antes de la carrera. Por lo menos ahora con Lewis Hamilton y Sebastian Vettel tenemos una lucha entre dos hombres"."La Fórmula 1 necesita acción y emociones, los dos lo están haciendo en este momento. Ferrari ha hecho un trabajo increíble y sí, creo que pueden ser competitivos durante todo el año. El enfoque de Vettel me recuerda un poco al de Michael. El trabajo profesional, la capacidad de reunir a un equipo, al igual que a Vettel, a Schumacher no le gustaba perder".