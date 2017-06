por Trupon » Hoy, 19:58

Brawn: "La reacción de Vettel es la pasión que queremos ver en la F1"

El británico considera que el piloto de Ferrari debe reflexionar sobre su acción

"Queremos ver esa pasión en el futuro, pero quizá no al nivel que vimos en Bakú"

El británico asegura que la acción no fue premeditada

VÍCTOR BOLEA | 29 JUN 2017La polémica acción de Sebastian Vettel genera opiniones de todos los sentidos. Hay quienes le culpan y llegan a ver insuficiente la sanción que recibió en carrera. Otros lo consideran como parte de la Fórmula 1, algo que debe existir y que no se debe echar más leña al fuego. Ross Brawn considera que el piloto de Ferrari se equivocó, pero en ningún caso opina que fuera una acción premeditada.El paddock está de acuerdo en que fue una acción equivocada por parte de Vettel, pero Brawn entiende que fue una reacción entendible viendo la lucha que estaban manteniendo. "Sebastian hizo algo que no debería haber hecho y fue sancionado por ello. Si no hubiéramos tenido un problema técnico, estaríamos aquí sentados con Lewis habiendo sumado más puntos de los que sumó, hubiera ganado la carrera y esto tendría una complejidad diferente", comenta para la BBC."No fue premeditado, eso está claro, fue una reacción provocada por la enorme adrenalina y la pasión que corren por sus venas. No debería haber ocurrido, eso demuestra la pasión que tienen estos chicos por luchar por el Campeonato del Mundo. Esa es la pasión que queremos ver", agrega.La relación entre Vettel y Hamilton, evidentemente, ha ido a peor esta temporada al estar luchando por el título, pero Brawn considera que la situación se ha exagerado. "Hay un enorme respeto entre ellos y no eso no ha cambiado. No tienes un incidente que destruye todo lo que ha habido antes. Quizá esto agregará más roces a la competición. No creo que Lewis hiciera nada malo y Sebastian malinterpretó la situación, lo cual es comprensible dada la intensidad de la batalla que estaban teniendo", opina.De cara al futuro, el británico considera que Vettel debe reflexionar sobre lo sucedido, pero que ninguno de los pilotos debe aflojar la intensidad, porque al fin y al cabo es lo que los aficionados quieren ver. "Sebastian reflexionará sobre lo que ocurrió y aprenderá de ello. Queremos ver esa pasión en el futuro, pero quizá no al nivel que vimos en Bakú", concluye.