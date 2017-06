por GTO » hace 17 minutos

UNA TRAMPA MORTALCarlos Sainz se queja de la peligrosidad de las resalidas en BakúTras el lío entre Lewis Hamilton y Sebastian Vettel en la resalida del Gran Premio de Bakú, se habló mucho de la peligrosidad de algunos movimientos en las relanzadas tras los periodos de coche de seguridad. El último en expresar su descontento ha sido el madrileño Carlos Sainz, que ha afirmado que deberían hacerse algunos ajustes en ese aspecto.Carlos Sainz con su Toro Rosso en BakúPeligro en algunos movimientosTras una loca carrera en Azerbaiyán, Carlos Sainz decidió declarar sus ganas de que se hagan modificaciones en las resalidas ya que algunos movimientos pueden llegar a ser peligrosos, sobretodo en un circuito rápido y urbano como Bakú: "Fue probablemente la parte más peligrosa de la carrera cuando se relanzó. Los líderes estaban esperando a la línea del coche de seguridad y al mismo tiempo iban rápido y despacio. Para los que estamos atrás, estamos aún en curvas cuando van rápidos o lentos, hay muros y no podemos ver tras ellos", dijo el español."Así que de repente, estábamos en sexta o séptima a toda velocidad y ellos estaban frenando otra vez. Para mí, de una forma un tanto peligrosa. Probablemente el año que viene deberían considerar el momento en el que el líder pueda empujar. Pienso que deberían poner una norma para que el líder tuviera que ir a máxima velocidad a partir de la curva 16, porque no podemos ir frenando y acelerando todo el rato en una recta tan larga. De repente estás subiendo de marcha y frenando otra vez", afirmó el de Toro Rosso."Si hubiera sido el líder hubiera hecho lo mismo. No es culpa del líder, ya que todos hubieramos hecho lo mismo para reducir el efecto de que otros coches se cuelen delante en la recta. Es tan solo una norma, y si quieres ser más cauteloso y asegurarte de que no hay accidentes la aplicas, si no, déjalo ir y más cosas ocurrirán", concluyó Carlos Sainz.