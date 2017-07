por scuderia ferrary » Ayer, 13:48

Ron Dennis, exjefe del grupo Mclaren, ha roto definitivamente sus lazos con esta compañía con la venta de sus acciones en McLaren Technology Group, empresa que controla el equipo de Fórmula 1 y McLaren Automoción, el fabricante de coches de carretera, por 313 millones de euros.Este acuerdo hace que McLaren adquiera un valor por encima de 2,3 mil millones de euros, es decir, convierte a la compañía en una de las privadas de más valor en Gran Bretaña, según ha podido saber Sky News.CONSECUENCIAS PARA EL GRUPO MCLARENEsto ha llevado a que las dos ramas de la empresa se amparen bajo una sola estructura en el Grupo McLaren. A Dennis se le prejubiló justo antes de que cumpliera los 70 años, el pasado mes de diciembre, tras una batalla legal con el resto de accionistas de la compañía.¿A QUÉ SE DEDICA DENNIS AHORA?Tras pasar más de 35 años como jefe de McLaren, Dennis se ha incorporado al Comité de Asesoría para la Innovación del Ministerio de Defensa, que se encarga de usar las nuevas tecnologías en actividades de defensa. Durante todos estos meses, siguió como parte de la junta del McLaren Technology Group, pero ahora renuncia a ese cargo.Al frente de McLaren, se convirtió en uno de los hombres de negocio más influyentes de Gran Bretaña y ayudó a la compañía a expandirse a otro tipo de industrias gracias a importantes patrocinios. El actual rendimiento del equipo de F1 hace que a veces se olvide todo lo que se logró durante los años de Dennis."Estoy decepcionado de que los representantes de TAG –Monseur Ojjeh– y Mumtalakat –corona de Baréin–, los otros accionistas de McLaren, hayan forzado esta decisión a pesar de los fuertes avisos que han recibido del resto de la directiva de las posibles consecuencias que sus acciones podrían tener en este negocio", comentó en diciembre."Al final, me ha quedado claro en este proceso que ni TAG ni Mumtalak comparten mi visión para McLaren y su verdadero potencial de crecimiento. Pero mi primera preocupación es el negocio que he construido y sus 3.500 empleados", añadió.Todas las declaraciones de Dennis tras anunciarse su salidaAún no se sabe si Ojjeh y Mumtalakat comprarán las acciones de Dennis o se venderán a una tercera parte. El año pasado el británico, que tenía el 25% de las participaciones, intentó recomprar McLaren con la ayuda de un consorcio de inversores chinos. Estos presentaron una oferta de 1.900 millones de euros, pero Ojjeh y la corona de Baréin no quisieron vender sus acciones, que ascienden hasta el 25% y el 50% respectivamente.Aunque el equipo de F1 es uno de los más laureados de la historia del Gran Circo, su reciente asociación con Honda les sitúa en los últimos años en la parte trasera de la parrilla. Pese a este bajo rendimiento, se espera que la empresa fabrique este año una cantidad récord de 4.000 vehículos. A Dennis ahora le sustituye Zak Brown y Mike Flewitt es la persona que lleva la rama de McLaren Automoción.MCLAREN HACE OFICIAL LA COMPRA DE LAS ACCIONESDennis ha alcanzado un acuerdo con los accionistas para vender sus acciones. Durante sus 37 años en McLaren, el británico logró que el equipo lograra 158 victorias y 17 campeonatos. Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Hakkinen y Lewis Hamilton, todos ganaron bajo la dirección de Dennis. El equipo también vención en las 24 Horas de Le Mans de 1995."Estoy encantado de haber llegado a un acuerdo con los socios accionistas de McLaren. Esto representa un buen final de mi tiempo en McLaren y esto me permitirá centrar mis intereses en otro lado. Siempre he dicho que mis 37 años en Woking deben ser considerados como un capítulo más en la historia de McLaren y deseo el mejor de los éxitos a la marca conforme vayan pasando los años", ha destacado Dennis en palabras para la web del equipo."Quizá mi mayor satisfacción es el historial impresionante de seguridad del equipo de F1, que es fruto de la dedicación y esfuerzos de centenares si no miles de empleados talentosos que he tenido el privilegio de liderar", ha agregado."Continuaré como consejero de varias empresas y seguiré con mi trabajo como consejero tecnológico en el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña para mejorar la tecnología, la cultura y la organización que se necesita para salvaguardar la seguridad nacional de Gran Bretaña", ha recordado.Dennis también ha destacado su relación con el mundo del mecenazgo y del llamado 'coaching' de jóvenes en Gran Bretaña. Su fundación Benéfica, Dreamchasing, quiere ayudar a los jóvenes más desamparados en luchar por llegar a dedicarse a la profesión de sus sueños."También continuaré como jefe en la fundación benéfica familiar, Dreamchasing, que se centra en ser el mecenas y el mentor de niños y jóvenes de todo tipo de clases, así poder ayudarles a aspirar y tener éxito en las profesiones que sueñan ejercer. El ejemplo de Lewis Hamilton, al que apadriné con 12 años y se convirtió en campeón del mundo de F1 con McLaren en 2008, es lo que me inspiró para crear esta fundación benéfica", ha revelado Dennis."Ahora que mi tiempo en McLaren ha llegado a su fin, seré capaz de involucrarme en una serie de proyectos y actividades distinta, especialmente esos dedicadas al servicio público. Continuaré transmitiendo mi pasión y mi apoyo a artistas contemporáneos y coleccionando su trabajo. Pero, por encima de todo, sacaré adelante nuevas ideas y proyectos", ha anunciado."Por último, pero no por ello menos importante, le deseo a McLaren lo mejor y mando mi sincero agradecimiento y mis mejores deseos a mis compañeros en todos los puntos de ese negocio y a todos los niveles. Son, sin duda, lo mejor de lo mejor. McLaren está llamada a seguir creciendo respaldándose en sus éxitos de los que estoy orgulloso de haber sido partícipe durante mi tiempo como líder de ese grupo de empresas británico. Además, el equipo tiene buena base y está liderado por una cúpula directiva muy ambiciosa", ha agradecido Ron.¿Y AHORA, QUÉ, MCLAREN?La marcha oficial de Dennis deja a Shaikh Mohamed bin Essa Al Khalifa y a Mansour Ojjeh como principales accionistas del grupo McLaren. De hecho, el patriarca de la família real bareiní ha querido dedicar unas palabras al británico, además de alentar al futuro próximo del grupo británico."Me gustaría rendir homenaje a la inmensa aportación de Dennis a McLaren en estos últimos 37 años", ha comunicado Skhaikh Mohammed."Desde el momento en el que decidió liderar el equipo a finales de 1980, quedó patente que era un hombre cuya ambición de superar los resultados de los anteriores jefes de equipo de la F1 no se podía igualar", ha compartido.Junto a Mansour Ojjeh del grupo TAG, persona que Ron incorporó a McLaren y cuyo esfuerzo y apoyo al equipo es incalculable durante el éxito del último tercio de siglo, Ron reescribió los libros de récords en los 80 y en los 90, ganando como rutina campeonatos del mundo y Grandes Premios. Pero no era rutina realmente: eran los resultados de la inteligencia y del gran esfuerzo y trabajo realizado", ha destacado."Esa ética de trabajo sigue más que presente en McLaren, y estoy orgulloso de asumir el rol de director ejecutivo junto a Mansour, el jefe de la directiva, que continuará trabajando junto a mí para llevar el grupo McLaren a nuevos éxitos", ha continuado"Ya habrá tiempo para empezar a dibujar los planes del equipo. Los próximos meses serán una parte muy emocionante en la historia de McLaren. Pero, ahora, a día de hoy, es apropiado que nos paremos a agradecer el trabajo hecho por Dennis. Así que, de parte de todo McLaren y su personal, diré dos palabras que salen desde lo más profundo de mi corazón: gracias, Ron", ha expresado para concluir.