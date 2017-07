por scuderia ferrary » Ayer, 13:52

Rémi Taffin, jefe de las operaciones en pista del proyecto de Renault, ha confirmado que la marca francesa finalmente ha logrado el nivel de fiabilidad que esperaban desde inicios de 2017, después de que en el Gran Premio de Azerbaiyán abandonasen tres coches de las diferentes escuderías motorizadas por los franceses por aspectos mecánicos de la unidad de potencia."Podemos afirmar que desde Canadá y Bakú hemos llegado al nivel de fiabilidad que queríamos", ha reconocido Taffin a la publicación estadounidense Motorsport.com,"Así que queremos demostrarlo en pista, porque lo hemos comprobado con un rodaje de más de 5.000 kilómetros. Obviamente debemos agregar las piezas nuevas del inicio de temporada, así que quizá tienes que arreglar pequeños desperfectos, pero así es como debemos trabajar ahora y debemos asegurarnos de que podemos seguir hacia adelante", ha agregado.Renault ya ha consolidado dicho nivel de fiabilidad así que, como ya dijeron en el pasado, ahora pueden explorar opciones para mejorar el rendimiento. Por ejemplo, en Bakú, sus unidades de potencia incluyeron dos nuevos mapas motor y ajustes, que hicieron mejorar a los motores franceses hasta dos décimas por vuelta. Todo esto, sin grandes cambios de hardware."Todo se reduce a la fiabilidad y nosotros hemos necesitado dos meses más de lo que nos hubiese gustado, pero por lo menos, ahora, podemos beneficiarnos de eso y en Bakú sacamos mucho rendimiento al motor, lo que es bueno en este tipo de pistas. Si tienes fiabilidad, puedes solucionar el resto de problemas y por eso, hemos dado pasos en esta dirección", ha citado.Y de hecho, no hay nada perdido en 2017, dado que Taffin considera que podrían mejorar su ritmo esta temporada y no en 2018 como había dicho el director de Renault, Cyril Abiteboul. Esto sería posible gracias a los cambios de software, la mejora del combustible y si los cambios de hardware para la temporada próxima aportan también fiabilidad."En la segunda parte de la temporada vamos a buscar construir un nivel adecuado de fiabilidad para extraer lo máximo de nuestro motor. Esto significa que debemos extraer más energía eléctrica de la centralita, por ejemplo. Vamos a ver si podemos traer actualizaciones. Vamos a tener nuevos lubricantes y combustible, que nos ayudarán, y quizá algunas piezas más. En cuanto las tengamos, las vamos a introducir", ha añadido.Taffin reitera que una vez solucionados los problemas de fiabilidad, ahora podrán acercarse a los motores Mercedes y Ferrari, un objetivo que persiste desde la pretemporada, cuando empezaron a aparecer los problemas de fiabilidad y toda la problemática que hubo con la introducción del nuevo MGU-H de 2017."Cuando teníamos problemas de fiabilidad durante la pretemporada, no sólo fueron en pista, sino también en el banco de pruebas. Así que todo el proceso fue lento, incluso si tienes una buena correlación. Eso ha sido lo que nos ha frenado. Cuando llegamos a la quinta carrera del año, pudimos probar más horas con el motor en el banco de pruebas y por eso hemos podido tener la mejora de Bakú", ha confirmado Taffin.Sobre el nuevo MGU-H, Renault espera poder introducirlo porque hasta ahora han rodado con la versión de 2016. "Hasta ahora no era nuestra prioridad, pero sigue siendo nuestro objetivo este año. Tenemos una versión funcionando en el banco de pruebas, es la única que probamos. Ahora se trata más de ver en qué carrera podemos colocarlo", ha expresado para concluir.