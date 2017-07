por scuderia ferrary » Ayer, 13:53

Williams ha anunciado, este viernes, el nombramiento de Dave Redding, un hombre con más de 30 años de experiencia en la Fórmula 1, como nuevo team manager. El mismo se incorporará a este puesto el próximo 17 de julio.Como ya habíamos anunciado en el pasado mes de febrero, Redding se pasará de McLaren, un equipo al que entró en 2001 como ingeniero de sistemas, a Williams. Trabajó en varios puestos de ingeniería y operaciones antes de convertirse en el team manager del equipo en 2009. Antes, además, estuvo en conjuntos como Jaguar, Stewart y Benetton.En esta nueva posición, será responsable de toda la dirección de los aspectos operacionales y deportivos del equipo de carreras de Williams. Además de este nombramiento, los de Grove confirman que su actual director deportivo, Steve Nielsen, dejará la compañía el próximo 31 de julio."Tras estar involucrado en los deportes del motor durante 30 años, sé que Williams es un gran equipo de carreras y uno al que me emociona y honra unirme. Ya conozco y respeto a muchos de los miembros de su equipo y tengo ganas de trabajar en Grove y de ser una parte clave del futuro emocionante del equipo", ha destacado Redding."Primero, debo darle las gracias a Steve Nielsen por su trabajo y dedicación desde que se vino a Williams en 2014. Ha hecho un trabajo brillante para reestructurar el equipo de carreras y sobre todo se ha notado en nuestro rendimiento impresionante en las paradas de los últimos 18 meses", ha comentado el director técnico del conjunto, Paddy Lowe."Desde una perspectiva personal, ha sido un gran placer trabajar juntos desde que llegué en marzo. Todos le deseamos lo mejor para el futuro. También estoy encantado de darle la bienvenida a Dave Redding al equipo. Aporta un nivel excepcional de conocimiento de la F1 y experiencia", ha expresado."Desde que llegué a esta escudería, he visto de primera mano a todos los talentos que tenemos en el equipo y estoy seguro de que encajará bien y podrá proporcionar el liderazgo operacional y deportivo necesario para no sólo mantener el nivel actual, sino también ir incluso más allá en el rendimiento en el futuro", ha agregado Lowe para finalizar.