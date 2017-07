por scuderia ferrary » Ayer, 17:46

Max Verstappen no esta muy contento después de su retirada en el último Gran Premio en Bakú, por un problema en el motor de su Red Bull. El joven piloto abandonó el domingo el circuito sin hablar con los medios de comunicación, lo que le costó una sanción de 25.000 euros. El holandés no pasa por una buena racha y tuvo, en Bakú, su cuarto abandono desde que comenzó la temporada.El piloto no tuvo la culpa en ninguna de las cuatro retiradas, tres de ellas fueron por problemas mecánicos en su monoplaza. La situación ha provocado que la relación de Verstappen y su equipo cada vez sea más tensa. El holandés no se ha manifestado pero su padre sí ha querido hacerlo, según la agencia de noticias GMM.Jos Verstappen, su progenitor, respondió en la red social Twitter a un reportero de Fórmula 1 que compartió un enlace con unas declaraciones de Christian Horner, jefe del equipo Red Bull, en las que decía que la frustración actual de Verstappen no era culpa del equipo o del esfuerzo que hacían. El padre del holandés respondió con la palabra "¡mentira!".El ambiente se puede tensar mucho más si se confirman los rumores de interés de Ferrari por el joven piloto. El equipo italiano no ha firmado con ninguno de sus dos pilotos actuales para la próxima temporada. Red Bull insiste en que Verstappen esta bajo contrato.