por scuderia ferrary » Hoy, 14:10

Así lo aseguran desde la cúpula directiva de McLaren. El equipo con sede en Woking existe para alzarse con victorias, poles y campeonatos, no para luchar a duras penas por las últimas posiciones de puntos. Esas posiciones que se venden muy caras desde 2015, temporada en la que Honda tomó las riendas de una de las partes más importantes de estos nuevos monoplazas de Fórmula 1, la unidad de propulsión.Mansour Ojjeh, director del Comité Ejecutivo de McLaren, asegura que McLaren no existe para estar luchando en el pelotón de la parrilla de la Fórmula 1, sino por las victorias. El actual pobre rendimiento de la unidad de potencia Honda, exclusiva en McLaren, no permite a Fernando Alonso y Stoffel Vandoorne poder luchar por resultados importantes en cada Gran Premio, algo que tras dos temporadas y media de proyecto, parece estar terminando con la paciencia de los de Woking. Por ello, tomarán decisiones contundentes y trabajarán a destajo para volver a la parte alta de la parrilla.McLaren Racing, una rama del Grupo Tecnológico McLaren, no consigue en Fórmula 1 los éxitos que sabemos que es capaz, pero eso cambiará. El deporte motor forma parte de nuestro ADN y existimos para ganar en Fórmula 1 y ser los mejores en lo que hacemos. Jonathan Neale y Zak Brown, respaldados por Éric Boullier y los mejores ingenieros, mecánicos y los mejores en el campo del marketing, están más que dedicados al proceso de volver a lo más alto y será genial ver a McLaren de nuevo en el grupo de los equipos ganadores a no mucho tardar”, comenta Mansour Ojjeh.El Gran Premio de Bélgica será la fecha clave y quizás el punto de inflexión en McLaren. Si tanto Fernando Alonso como Stoffel Vandoorne no pueden conseguir resultados importantes por culpa del bajo rendimiento de la mecánica, la cúpula directiva de los de Woking comenzará a tomar decisiones drásticas de cara a la temporada 2018. El tiempo lo dirá y pondrá a cada uno en su lugar.