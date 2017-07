por scuderia ferrary » Hoy, 16:26

Fernando Alonso cree que Robert Kubica es “el mejor” por su éxito acumulado en las categorías formativas antes de llegar a la Fórmula 1, a pesar de que el piloto polaco no tuvo la oportunidad de demostrar su pleno potencial en la categoría reina.Kubica se proclamó campeón de las World Series by Renault en 2005. Terminó segundo en Macau en dos ocasiones.El accidente que el piloto polaco tuvo durante el Rallye di Andora en 2011 truncó su carrera en el Gran Circo, aunque recientemente ha recuperado sensaciones, primero con test privado en Valencia y más recientemente con una exhibición en el Festival de Velocidad de Goodwood."Ganó todas las categorías inferiores. Cuando los karts eran todos iguales, cuando en las categorías inferiores vas con los mismos monoplazas, con el mismo coche, él ganaba a toda la generación que ahora gana. Así que pienso que es el mejor", explica Alonso en declaraciones reproducidas por el portal Crash.net.Al asturiano le gustaría verle de regreso al Gran Circo. "Estaría contento si lo viera de vuelta a la Fórmula 1, pero no conozco en detalle la situación. Sólo he leído que hizo el test, pero también que Renault no lo está considerando para el año que viene. Supongo que no está tan cerca, pero se recuperará".Fernando y Robert son buenos amigos, aunque en los últimos años no están tan en contacto como antes. "Hablamos a veces, pero no tan a menudo. No hemos hablado después del test, por ejemplo, por lo que no sé exactamente cómo le fue".