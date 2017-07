por Trupon » Hoy, 19:16

Vettel se presentará el lunes en París frente a la FIA sin ningún representante legal

Aunque muchos lo piensan, la reunión del lunes en la Plaza de la Concordia no es un juicio al piloto de Ferrari por la acción contra a Hamilton en el GP de Azerbaiyán. Por ahora, ningún proceso ha sido abierto.

Roberto Chinchero02/07/2017Una invitación, no una llamada oficial. El lunes por la mañana en la oficina de la Plaza de la Concordia de París, el presidente de la FIA, Jean Todt, se reunirá con Sebastian Vettel.El piloto de Ferrari, según se ha sabido, no estará acompañado de un equipo legal de la 'Scuderia' porque...no va a haber ningún proceso. Lo que habrá en la capital francesa será una charla amistosa de la que es difícil predecir los efectos que se puedan generar.No se sabe nada más, ya que tanto la FIA como Ferrari han puesto un candado a la información casi como si se tratara de una reunión privada.A la espera de ver quién se sentará en menos de cuarenta y ocho horas en la mesa parisina, lo único cierto es que en este encuentro no se alcanzará una acción definitiva.En el caso de que el presidente, Jean Todt, decidiera un duro castigo, tendría que ser notificado al Tribunal Deportivo de la FIA, un órgano que se encarga de deliberar las posibles sanciones.Excluyendo cualquier decisión de Todt, el riesgo (siempre considerando la posibilidad remota de que la FIA decida castigar aún más a Vettel) es que el proceso puede incluso prolongarse más allá del Gran Premio de Austria.Aunque el Tribunal Deportivo podría pronunciarse rápidamente, el equipo tiene el derecho de apelar y solicitar la suspensión de dicha orden, prolongando el proceso. Un escenario, este último, que no ayudaría al Mundial y que, obviamente, no agradaría a Liberty Media, que sabe que al lucha Hamilton-Vettel es la fuerza impulsora del campeonato 2017.