Ferrari llevará una importante mejora a Silverstone

Adrián Mancebo. 01/07/2017Ferrari llevará una mejora de motor a Silverstone con el objetivo de volver a triunfar en el trazado británico, donde no ha ganado en los últimos seis años. Con esta evolución esperan sacar ventaja a Mercedes.Ferrari va a por todas esta temporada. Por fin han conseguido poner en pista un coche rápido, capaz de plantar cara al Mercedes que ha sido imbatible durante las tres últimas temporadas, y no quieren dejar escapar la oportunidad de ganar el título de 2017. Por ello, en Maranello no dejan de evolucionar y Ferrari llevará una mejora de motor a Silverstone.El Gran Premio de Gran Bretaña es una carrera clave para Ferrari, ya que allí pueden demostrar que por fin han alcanzado a Mercedes y, además, pueden ser más rápidos que ellos. El equipo de Maranello no gana en Silverstone desde que lo hiciera Fernando Alonso en el año 2011 y esta temporada tienen la mejor oportunidad para poner fin a esta negativa racha.Ferrari tiene muchas esperanzas depositadas en la evolución de Silverstone. Tendrán que utilizar su tercer motor del año. Con ella, Vettel y Räikkönen tendrán la oportunidad de superar a Mercedes, lo que es primordial para luchar por el campeonato al final del año.En Maranello preocupa lo que pueda suceder con Sebastian Vettel y la posible sanción que la FIA le puede imponer el próximo lunes. Si, por ejemplo, le dejan sin correr en Austria, el alemán podría perder el liderato que ahora tiene en el Mundial, con 14 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton.