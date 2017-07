por scuderia ferrary » Hoy, 20:06

Eddie Jordan se mantiene firme detrás de las predicciones que hizo en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde adelantó que Mercedes AMG estaba en conversaciones con un inversor chino para venderle su equipo al final de la temporada 2018.Pese a que esta afirmación le ha valido una reprimenda pública de Toto Wolff, quien le ha acusado de inventarse esta información, Jordan defiende su veracidad y recuerda que la decisión sobre el futuro de las flechas de plata no concierne a Wolff, sino a los accionistas principales del grupo Daimler."Puedo entender que -Wolff- esté enfadado, pero eso no me preocupa. Así es la vida. Se sabrá en algún momento, estoy convencido. Él habla de las 1.500 personas -que trabajan en el equipo-, yo hablo de los miles y miles de accionistas de Daimler", explica el comentarista en declaraciones al portal estadounidense Motorsport.com."He estado en muchas juntas directivas. Las personas de la junta directiva serán las que tomarán la decisión. En mi opinión, harán lo que más le convenga a la empresa. Si ven que su inversión ya no tiene un retorno justificado, se irán como equipo de fábrica”.El razonamiento de Jordan es que Mercedes se retirará en cuanto sus directivos perciban que la inversión en Fórmula 1 ya no tiene el retorno deseado. La posible pérdida de Petronas y UBS como patrocinadoras al final de 2018 podría catalizar su éxodo. Aun así, matiza sus palabras."Yo nunca he dicho que vayan a salir, yo he dicho que Mercedes está en este negocio por razones técnicas y de marketing. No están aquí por amor. Se marcharán cuando les vaya bien. No creo que haya dicho saber cuándo. Lo que he dicho es que en 2018 terminan los contratos con Petronas y UBS".Esta afirmación es ligeramente más moderada que la que ofreció hace una semana en el circuito de Bakú, donde fue tajante al hablar ante los micrófonos de la televisión británica Channel 4."Creo que Mercedes está intentando romper su contrato con los dueños de los derechos comerciales, un contrato que les vincula con el deporte hasta el año 2020. Lo harán vendiendo el equipo. Las conversaciones ya han empezado, con interesados asiáticos al principio de la fila. No debería de ser una sorpresa ver que hay una nueva empresa inscrita en el registro mercantil. Se trata de China F1 Racing Team, cuya misión es comprar un equipo existente de Fórmula 1. No digo nada más".Sea como sea, Eddie Jordan defiende su praxis. "Mi trabajo es informar de lo que sé y eso es lo que haré. Nadie me va a callar. Si es una basura y no es seguro al 100%, por supuesto que deberían decirlo".