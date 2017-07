por Trupon » Hoy, 15:11

Christian Horner encabeza una curiosa petición proclamada por el equipo austriaco

POR SERGIO MARTÍNEZ 03 JULIO 2017La última normativa técnica de la Fórmula 1 incluida este 2017 ha supuesto un soplo de aire fresco en el aspecto de los monoplazas, con diseños de apariencia más agresiva y muy recargados de aletines y apéndices aerodinámicos.Esta normativa marcaba un cambio de tendencia introducido tras la temporada 2008 en la que se pasó de ver coches tremendamente recargados a monoplazas reducidos a la mínima expresión, algo que no gustó a todos los aficionados pero que simplificó, al menos en apariencia, el trabajo de aerodinámica.Tras el dominio de la unidad de potencia Mercedes en la era híbrida, la posibilidad de trabajar más en la parte aerodinámica fue vista como un resquicio para acabar con la supremacía del fabricante alemán, especialmente en equipos que han sido muy hábiles en este aspecto en el pasado, como el equipo Red Bull de la mano de Adrian Newey.Por esto quizás sorprenden más las declaraciones vertidas por Christian Horner en las que considera que no todo ha sido positivo en la liberación de la normativa aerodinámica este 2017. Para Horner, los vehículos tan recargados y tan repletos de aletines suponen un aumento de costes, ya que cada pequeño apéndice de cada vehículo está producido de forma propia, lo que supone un gran gasto, más cuando es un apartado en el que se trabaja carrera a carrera.Horner, que se declara contrario al límite presupuestario, si vería en volver a una reglamentación más parecida a la introducida en 2009, más estricta, un camino a reducir los costes, tal y como ha declarado para Motorsport Magazin. El austriaco incluso no vería con malos ojos el uso de piezas comunes que evite el desarrollo desde cero para cada equipo, tal y como ocurre en categorías como el DTM.El de Red Bull ejemplificó con el alerón delantero de cada coche, con formas que el aficionado no es capaz de entender y que apenas permite ver al patrocinador del mismo. “Tenemos que simplificar o el coste alcanzará proporciones insostenibles”, advirtió Horner.