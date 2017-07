por scuderia ferrary » hace 39 minutos

Con ya más de un tercio de la temporada disputado, la batalla entre Ferrari y Mercedes sigue en todo lo alto. 24 puntos son los que el conjunto de Brackley posee sobre la Scuderia, pero las flechas plateadas no se fían, y por ello introducirán algunas novedades aerodinámicas a su W08 para intentar mejorar su rendimiento y tratar de aumentar la diferencia con el conjunto italiano.Mercedes prepara importantes cambios en su monoplaza para la carrera que se celebrará en esta semana en el trazado austríaco de Red Bull Ring, tal y como apunta la versión italiana del portal estadounidense Motorsport.com. Unas actualizaciones que llegarán ya no sólo a nivel de adaptación, sino de manera permanente, cambios estables para las próximas carreras que les ofrezcan una mejor base a partir de la cual poder operar y desarrollar un buen trabajo en las siguientes pruebas.Los cambios serán bastante numerosos, localizados tanto en el ala delantera, la zona lateral y el suelo del monoplaza –todo apunta a que la zona trasera del coche también tendrá cambio–, si bien todavía no se conoce la magnitud exacta de estas modificaciones y habrá que esperar al jueves para comprobar la totalidad de las novedades.Su objetivo será seguir trabajando en la gestión de los neumáticos, uno de los problemas que más problemas les ha causado en la presente temporada. Del mismo modo también buscarán aumentar la generación de carga y la distribución de flujos aerodinámicos a otras partes del monoplaza, buscando equilibrar y potenciar su comportamiento. Julio es un mes importante de cara al devenir del campeonato, con tres carreras en las próximas cuatro semanas que pueden ser decisivas en el desarrollo final del título.