por GTO » Ayer, 21:35

NO HAY NEGOCIACIONESNiki Lauda: "De haber una ruptura de McLaren con Honda, no significa que llegue un motor Mercedes"Aunque son muchos los medios que apuntan que de manera próxima llegará el comunicado oficial del acuerdo de McLaren con Mercedes para que les vuelva a suministrar motores de cara a la temporada próxima, desde la escudería alemana han negado que existe acuerdo alguno con los británicos.Vandoorne en BakúEn declaraciones a Sky Alemania, Niki Lauda, director no ejecutivo de Mercedes AMG F1, comenta: "McLaren tiene contrato con Honda. De haber una ruptura, no significa que llegue un motor Mercedes. Nadie ha preguntado. Como uno de los fabricantes más importantes del mundo, es importante que Honda se quede".Recordó lo sucedido en 2015 con Red BullAdemás, quiso recordar que "en una ocasión se habló de algo parecido, sobre un acuerdo con Mercedes con Red Bull (finales de 2015), pero al final se quedaron con Renault y el tema se resolvió".