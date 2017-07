por bigbossf1 » Hoy, 19:11

Para añadir a este hilo, hay novedades en cuanto a los motores, se habla de adelantar lo máximo posible estos cambios y probablemente sea en 2020 cuando se produzca el cambio, en cuanto a los motores, lo último que ha salido de la prensa inglesa es:



-Motor V6 biturbo 1.6L

-no MGU-H(esto parece claro que así será porque en todos los rumores/filtraciones/etc así lo dicen)

-se quería un segundo MGU-K para la parte delantera (como en los LMP1-H) pero finalmente no será así para no elevar los costes y el peso, se queda en 1 MGU-K.

-se quiere bajar el peso de toda la UP, seguramente alteraran las dimensiones de las baterías.

-La potencia del motor eléctrico se quedará entre 150 y 200 HP(ahora da 160 HP)

-se quiere reducir la complejidad y el coste para que puedan entrar constructores privados como Cosworth o AER, para bajar los costes, se quieren estandarizar baterías,los turbos y el MGU-K.

-Se abrirá un proceso de elección mas tarde este año para estos componentes estándar, se buscará la mayor eficiencia al menor coste, se quiere que la F1 sea lo máximo, por tanto, en las partes mas importantes(no aclara cuales) se abrirán procesos de selección para mejorar esas partes.



En este aspecto creo que no me he dejado nada, vamos a otra cosa.



Se quiere simplificar la aerodinámica, se habla de simplificar la parte de arriba y hacer que regrese el efecto suelo para 2019,así (según ellos) mejorarían los adelantamientos y se podría quitar el DRS, para eso hay tiempo hasta abril de 2018 y Brawn ha dicho a este medio que lo utilizarán,espero que así sea y lo hagan bien.





Ahora paso a mi opinión de esto, sobre el motor, ya hemos hablado mucho de esto y parece que todo va a la misma dirección, me alegro que lo tengan claro y se puedan incluso adelantar los cambios.



Cosas que me preocupan, el turbo lag, no soy un experto en motores, pero si quitas el MGU-H (que ayuda con el turbo lag) y el MGU-K da lo mismo que ahora, como van a prevenir el turbo Lag? estaría bien que alguien puesto en el tema me saque de dudas.



Componentes estándar: entiendo lo que quieren hacer, pero no me acaba de gustar, la F1 es lo máximo,si estandarizas partes, haces que la evolución tecnológica y el trabajo de los fabricantes valga menos, espero que de ser así al menos cumpla con su cometido.



Aerodinámica, nos venden unos cambios que con sus virtudes y sus defectos pero están funcionando y quieren cambiar ootra vez la aerodinámica? no se, no me parece del todo bien, lo de ver el efecto suelo en F1 modernos me encantaría, si se hace(y ya hace años que leo que quieren hacerlo) espero que se aseguren que es seguro y no tengan que dar bandazos.