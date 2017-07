por GTO » Hoy, 15:28

Gurú de la F1, o 'tonto del pueblo': por qué Eddie Jordan cabrea a Toto WolffEx dueño de un equipo y comentarista televisivo, Eddie Jordan se caracteriza por no tener pelos en la lengua y presumir de información confidencial. Pero Toto Wolff le para los pies“Cuando lo que quieres decir deja tu cerebro, ¿te quedas sorprendido por lo que realmente suelta tu boca?”, le preguntaban a Eddie Jordan en una ocasión sobre su particular y lenguaraz personalidad. “Continuamente, pero ha sido así desde que nací. Frecuentemente el proceso de hablar empieza antes de utilizar el cerebro, si hay alguno para empezar”.Piloto, propietario de equipo, empresario y trujimán, músico, analista televisivo... Y envolviendo todo lo anterior, siempre un 'showman', Jordan es una de las personalidades más coloristas, polémicas y deslenguadas que han pasado por la Fórmula 1. Protagonista de todo tipo de juicios, comentarios y pronósticos sobre este mundo, se aventuraba la pasada semana a pronosticar la salida de Mercedes en 2018. Pero a Toto Wolff no le ha hecho ninguna gracia la última salida de Jordan, y le ha propinado un buen ´zasca’.Aún se está esperando a Volkswagen en la F1Actual comentarista en 'Channel Four', el irlandés se hizo popular como 'insider' con algunas exclusivas. Algunas de ellas, fruto de su estrecha relación con Bernie Ecclestone. Como cuando anticipó el retorno de Michael Schumacher a Mercedes tras su primera retirada. Aquello le dio crédito suficiente para ir tirando durante una buena época, a pesar de los pinchazos que llegarían en el paquete.El irlandés presumía de contar con información para avanzar en 2016 que Volkswagen estaba cerca de llegar a un acuerdo para tomar el control de Red Bull en la F1. El fabricante alemán compraría el equipo y construiría su propulsor, mientras que el de bebidas seguiría como patrocinador. En 2018, el equipo de Volkswagen debutaría en las pistas, y mientras tanto Red Bull utilizaría motores de Ferrari. “Han estado en contacto durante más de un año y según entiendo, las bases de un acuerdo para la venta del equipo ya han sido acordadas”. Puede que el escándalo del Dieselgate modificara la situación pero, de momento, aún está por ver que Volkswagen esté en Fórmula 1.Así, entre unas y otras, con Jordan ya no se sabe cuándo es información real o cuándo intenta mantener ese palmito de 'enterado'. Ahora se atrevió también con Mercedes en Bakú. Preguntado sobre el futuro de Vettel, el irlandés aludía al fabricante alemán. “Tiene lo que necesita en Ferrari. Además, probablemente Mercedes abandone la Fórmula 1 al terminar la temporada 2018. Creo que Mercedes luchará por los títulos este año y los directivos de Stuttgart decidirán después que es momento de vender el equipo y quedarse como motorista”. Se ignoraba si se trataba de una opinión personal o fruto de sus contactos. Pero Toto Wolff le ha parado los pies a Jordan. Como Ron Dennis en su día."Dennis, un desastre" y "el tonto del pueblo"El irlandés aprovechó la oportunidad que le propiciaba la situación McLaren en 2015. “Se puede decir que Honda es un desastre. Pero también McLaren. Han sido una sombra de lo que fueron desde que declararon arrogantemente que Hamilton lamentaría el día que dejó McLaren”. Y si pronunciar directamente el nombre de Dennis, lanzó directamente contra él su torpedo. “Esa arrogancia sigue todavía en lo más alto del equipo. Están muy lejos en la pista, y quien piense que solo es el motor se equivoca".Jordan señalaba la dispersión en McLaren como una de las causas, el proyecto de grandes deportivos auspiciado por Ron Dennis, y uno de sus grandes sueños para emular a Ferrari. “Dudo que gane títulos de nuevo mientras el programa de coches de calle siga en marcha y también la actual estructura de dirección señalaba, para terminar con el golpe de gracia: “Ron Dennis despidió a Martin Withmarsh. Pero este nunca dirigió el equipo tan mal como lo está haciendo Dennis ahora".Porque la enemistad del antiguo responsable de McLaren y Jordan viene de lejos. Personalidades y caracteres totalmente opuestos. La respuesta de Dennis no se hizo esperar. "Considero a la Fórmula 1 como una familia, y las familias vivien en pueblos. Y los pueblos siempre tienen su tonto. El (Jordan) encaja perfectamente en el perfil”, contestaba al respecto el propio Dennis en una entrevista televisada"Nadie me va a cerrar la boca"“Le he dicho que estoy preparado para cualquier broma”, contestaba Wolff estos días, en relación al particular estilo de Jordan, “pero dejo de reírme cuando se trata de chistes sobre 1.500 empleados que están preocupados sobre su futuro”. Wolff hubo de salir al ruedo ante el ambiente creado en el seno del equipo los comentarios de Jordan. “No abandonamos la Fórmula 1, estamos muy contentos dónde estamos. Y debería parar con estos rumores, estas noticias inventadas”.El propio Jordan precisaba en Autosport que en 2018 expiran los contratos de grandes patrocinadores de Mercedes, como USB y Petronas, momento en que el consejo de administración de Daimler podría plantearse la viabilidad y rentabilidad del proyecto en función de los resultados ya obtenidos. “Si ven que el retorno de la inversión ya no está justificado, se irán como equipo oficial, aunque seguro que mantendrán el departamento de motores”. Desde Mercedes se negaba que, efectivamente, dichos contratos lleguen a su término en la fecha indicada por Jordan.“Hay demasiada gente demasiado preocupada por si pueden entrar o no en un motorhome. Mi trabajo es informar de lo que sé. Es lo que haré, pero nadie me va a cerrar la boca”, se defendía Jordan. Pero tampoco conviene olvidar que en su caso, "el proceso de hablar empieza antes de utilizar el cerebro, si hay alguno para empezar”.