Renault no ganará hasta 2019, según Abiteboul

El director general de la marca francesa no quiere prisas

Los problemas mecánicos, aseguran desde Renault, controlados y solucionados

SANTI TORRES | 4 JUL 2017Roma no se construyó en un día. Este dicho tradicional encuadra en la actual forma de trabajar de Renault. Cyril Abiteboul no ve que el equipo de Enstone logre victorias antes de 2019, pues su objetivo, hoy por hoy, es establecerse en la mitad de la parrilla, antes de dar el paso adelante y luchar por podios y victorias."Queríamos establecernos en la mitad de la parrilla este año y sí, lo hemos hecho, pese a que nos gustaría estar un poco más arriba en la clasificación. ¿Victorias? Deberían ser posibles en 2019. Parece que es mucho tiempo, pero no lo es. Sabemos en qué lugar están los equipos punteros", ha explicado Abiteboul en declaraciones a la publicación alemana Auto Motor und Sport.Para conseguir esas victorias hay que ir paso a paso y fomentar una buena base sobre la que trabajar. Las prisas no generan esa buena base y Abiteboul remarca el trabajo a largo plazo. "En la F1 trata se trata de personas. Si hoy contratase a alguien, tendré que esperar uno o dos años para que ese talento brille, así que sólo tendrá impacto en el coche de 2020", ha proseguido el francés.TEMA FIABILIDAD, RESUELTOEse punto de vista, de ir paso a paso y sin salirse de la raya, también lo expresa Rémi Taffin. El ingeniero jefe de los motores de Viry-Châtillon admite que en el pasado hubo problemas, pero que con la nueva especificación de los diferentes componentes de la unidad de potencia, esos problemas se detectarán con antelación e incluso ni se producirán."Tuvimos problemas de fiabilidad en pista, problemas que hemos solucionado inmediatamente. Esto no debe distraernos del claro progreso que se ha hecho. Hemos introducido procesos nuevos y mejores para identificar problemas antes que los coches salgan a pista y trabajamos con gran diligencia en este aspecto. En el caso de nuestros clientes, los problemas han sido un cúmulo de circunstancias", ha expresado Taffin, en declaraciones a ESPN.En Canadá, Max Verstappen sufrió un fallo eléctrico derivado del almacenaje de la energía cuando rodaba en segundo lugar. Ese incidente, según Taffin, se ha solucionado, igual que en Bakú fueron tres pilotos con motores franceses los que vieron cómo los incidentes mecánicos les dejaban KO antes del banderazo a cuadros."Los problemas en el almacenaje de la energía se han rectificado con la introducción de las nuevas baterías y pertenecen a una nueva especificación que funciona sin preocupaciones. Con la nueva especificación del motor de combustión interna, se deberían solucionar los problemas que hemos visto hasta la fecha. En Austria vamos a estrenar las últimas versiones de los componentes de la unidad de potencia y no deberían repetirse los problemas", ha expresado Taffin para concluir.