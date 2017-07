por scuderia ferrary » Hoy, 20:11

La polémica acerca de la posible quema de aceite en los motores de Mercedes y Ferrari sigue vigente. El último episodio lo vimos en Bakú, con el conjunto de Brackley sospechando de la Scuderia. Renault se desvincula totalmente de estos actos ilegales, y creen que tras las últimas clarificaciones de la FIA, "nadie está haciendo algo así ya". Por su parte, desde Force India consideran que se debería haber tomado cartas en el asunto antes, para evitar la controversia actual.Desde los primeros compases de la temporada 2017 de Fórmula 1, la principal polémica que envolvía a algunos de los equipos más fuertes de la parrilla giraba alrededor de las suspensiones, de las cuales se podría haber sacado partido a la interpretación del reglamento para que acabaran siendo activas, que están prohibidas desde los años 90.La otra gran controversia ha sido, hasta la fecha, la de la posibilidad de que Ferrari, y de nuevo Mercedes, aprovechara parte del aceite para ser quemado como combustible y obtener así mejores prestaciones, pese a estar prohibido hacer uso de este tipo de aditivos. Por su parte, tanto Honda como Renault se han mantenido al margen de esta supuesta ilegalidad, aunque en ningún momento ha sido confirmada de forma oficial.Por parte del constructor francés consideran que, cuando se hace especial hincapié en investigar algún agujero en el reglamento, es porque hay alguien que se está aprovechando. "Nunca tienes este tipo de discusiones y clarificaciones por parte de la FIA si algo no se ha hecho, pero tengo que decir que en lo que a nosotros respecta, no prestamos atención a esto –la última clarificación–", ha admitido Rémi Taffin, jefe del departamento de los motores de Renault, en declaraciones recogidas por el portal estadounidense Motorsport.com."Teníamos mucho más que hacer antes que rizar el rizo con este tipo de cosas", ha añadido el francés, que estaba más preocupado y ocupado en solucionar problemas de base que acusaba Renault en las últimas temporadas. Por el momento, la marca del rombo permanece un paso por detrás de las prestaciones de Ferrari y Mercedes, los máximos aspirantes al título, que pueden estar beneficiándose de un recurso ilegal,"Obviamente, entendemos lo que se está haciendo. Apreciamos por completo el hecho la necesidad de quemar –sólo– combustible y eso es lo que necesitamos hacer. Al fin de cuentas, no creo que nadie esté haciendo algo así . Sólo hay que mirar lo que hay ahí fuera estos días y esa es la comparación adecuada", ha dicho el ingeniero galo tras llevarse la primera victoria del año como motorista en Bakú, con el Red Bull de Daniel Ricciardo.Antes del Gran Premio de Azerbaiyán, la FIA transmitió su intención de endurecer e intensificar las inspecciones relativas a la quema de aceite, algo que habían dejado parcialmente de lado en las citas anteriores. "La FIA tuvo una oportunidad para fijar esto hace tiempo y no lo hicieron", ha espetado Otmar Szafnauer, director de operaciones de Force India."Es una de esas cosas; mi vecino una vez me dijo que si dedicas tiempo a tu niño temprano, una vez que son adultos ya está. Si no lo haces, siempre estarás persiguiéndolos. Esto es lo mismo, si hubieran hecho esto al principio no estarían persiguiéndolo ahora", ha añadido, dejando clara su postura contraria a la posición que ha tomado la Federación en los últimos tiempos al respecto.