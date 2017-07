por Trupon » Hoy, 07:44

Lowe: "No puedo imaginar que Massa haya sido mejor que ahora"

El jefe técnico de Williams cree que el brasileño pudo haberse la victoria en Bakú

Alaba su compromiso y asegura que es un placer trabajar con Felipe

PATRICIA ECHEVERRÍA | 4 JUL 2017La suerte no acompaña a Felipe Massa en el primer tercio de Mundial 2017. El piloto brasileño ha perdido valiosas oportunidades de pelear por el podio en circuitos favorables para el Williams –abandonos en Canadá y Bakú–, pero a pesar de ello, en el conjunto de Grove están realmente contentos con su rendimiento y su labor dentro del equipo.Paddy Lowe piensa que el brasileño está pilotando mejor que nunca esta temporada y no duda en que podría haber ganado la carrera en Bakú, tras los problemas de Lewis Hamilton y Sebastian Vettel: "Creemos que Felipe habría sido capaz de ganar la carrera", afirmó en declaraciones al portal Crash.net. Con respecto a lo que queda de temporada, son optimistas pero tienen que seguir trabajando: "Todavía hay un largo camino para hablar de podios a corto plazo, a menos que haya carreras llenas de incidentes", comentó el jefe técnico de Williams.“Estamos en buena forma para ocupar el quinto lugar en el mundial de constructores de F1 y queremos ver si podemos luchar por la cuarta posición contra Force India", afirmó Lowe aunque no cree que vaya a ser fácil, ese es uno de los objetivos del equipo. Force India se encuentra en cuarta posición en la clasificación de constructores con 79 puntos, seguido el equipo inglés que tiene 37. El británico entiende que Massa este descontento tras su oportunidad perdida en Azerbaiyán: "Felipe es un piloto experimentado y maduro que claramente está decepcionado".Pese a ello, Lowe llenó de elogios al piloto brasileño: "No puedo culparle, ya que él siempre lleva el coche al máximo y su 'feedback' es fantástico, su técnica es fantástica y él es una gran persona. Es muy amable, acogedor y es un placer trabajar con él", apuntó.Es el primer año que Lowe y Massa trabajan juntos en una escudería, pero cuanto le preguntaron si pensaba que estaba pilotando mejor que nunca, el ingeniero respondió: "Yo lo siento así. Nunca he trabajado con él antes, pero dicen que es así. No puedo imaginar que haya sido mejor que ahora porque es brillante en este momento" concluyó el jefe técnico de Williams.