por scuderia ferrary » Hoy, 13:36

Los nuevos propietarios de la Fórmula 1, Liberty Media, ven en China una gran área de expansión con un enorme potencial de crecimiento –al igual que Estados Unidos–, tal y como han reconocido en varias ocasiones. Y durante la jornada de hoy han dado un paso adelante para llevar el Gran Circo a un nivel superior en el país asiático.La agencia de marketing, Lagardere Sports, se ha asociado con la F1 para explotar la competición en China a partir de 2018. Con ello, quieren conseguir elevar el perfil del deporte en el país. Las dos partes aseguraron durante la jornada del miércoles, en un comunicado conjunto, que Lagardere "identificará y asegurará socios estratégicos para la Fórmula 1 en áreas como promoción de eventos, derechos de medios, asociaciones digitales y de marca, merchandising, desarrollo de talento y desarrollo de equipos de carreras" tal como recoge Reuters.El director comercial de la F1, Sean Bratches, destacó la pasión de los aficionados en el país chino. "Estamos dispuestos a construir sobre esto, el desarrollo de nuestra marca a través de experiencias únicas de entretenimiento en vivo diseñado para acercar a los fans a la acción", aseguró.Andrew Georgiou, director ejecutivo de Lagardere Sports and Entertainment, dijo en marzo que su empresa podría ayudar a la Fórmula 1 a aprovechar el gran potencial en China mediante el desarrollo de contenido local premium: "El crecimiento es enorme, 400 millones de personas mayores de 12 o 13 años con ingresos disponibles para gastar en entretenimiento y estilo de vida", afirmó Georgiou.McLaren también se pronunció por medio de su CEO. Zak Brown cree que aún pueden mejorar en el país asiático "Todavía no estamos donde necesitamos estar en China", dijo el estadounidense. "Podríamos tener una carrera en Beijing y Shanghái y no creo que hayas saturado Asia", afirmó.El anuncio de la F1 y Lagardere llega en medio de toda la rumorología que envuelve a la posible expansión del calendario, y a la aparición de un nuevo equipo de la parrilla de origen chino.