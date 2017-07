por Trupon » Hoy, 14:57

WOLFF ADVIERTE DEL PROGRESO DE MERCEDES EN LAS ÚLTIMAS CARRERAS

El jefe de equipo de los alemanes asegura que han dado un paso adelante desde Mónaco en cuanto al entendimiento de las nuevas reglas y neumáticos.

POR JAVIER GAGO 05 JULIO 2017Toto Wolff ha señalado que Mercedes está haciendo progresos relevantes desde el Gran Premio de Mónaco, en el que la formación de Brackley vivió uno de sus fines de semana más inusuales de los últimos años.Desde entonces, los alemanes consiguieron vencer en Canadá de la mano de Lewis Hamilton, con una superioridad evidente, mientras que en Azerbaiyán el británico iba camino de su segunda victoria consecutiva, aunque, en esta ocasión, las circunstancias no estuvieron del lado del tres veces campeón del mundo."Hemos dado un paso desde Mónaco en cuanto al entendimiento de qué debíamos hacer para mejorar nuestro rendimiento. Sigue siendo difícil encontrar el punto adecuado, pero lo estamos haciendo con mayor regularidad. Claramente, no somos el único equipo que necesita tiempo para entender la combinación entre las nuevas reglas y los neumáticos, pero estamos haciendo progresos, paso a paso. Debemos continuar haciéndolo en las dos próximas semanas para máximas nuestra suma de puntos", explica el austriaco a Crash.net.Así, la confianza de Mercedes podría salir reforzada si en Austria consiguen un buen resultado, aunque Wolff señala que deberán trabajar desde cero en Spielberg, pese a que en los años anteriores se les dio bastante bien."Felizmente, hemos tenido una situación positiva en Mercedes durante los últimos tres años, pero no podemos depender de nuestro éxito histórico en Spielberg porque las regla son nuevas. Empezamos otra vez de nuevo el viernes y esperamos hacerlo bien en los Libres 1. En una temporada tan ajustada como esta, tenemos que asegurarnos de estar en el primer escalón a finales de año", concluye.