Vettel: "Golpear a Hamilton fue incorrecto, pero no quise hacerle daño"

Vettel pide disculpas en su primera comparecencia en el Red Bull Ring

Se disculpó con Hamilton el lunes, ambos intentan pasar página

Lamenta que su acción le costara la victoria en Azerbaiyán

TOMÁS SLAFER, MARTÍ MUÑOZ | Red Bull Ring | 6 JUL 2017 - 15:39Sebastian Vettel entona el mea culpa y quiere pasar página. El piloto alemán ha coincidido con Lewis Hamilton en la primera rueda de prensa de la FIA, donde los dos campeones han vuelto a encontrarse tras su famoso incidente en el GP de Azerbaiyán.Vettel ha dicho que se disculpó con Hamilton en los días posteriores a Bakú. No le buscó en el paddock aquel mismo día porque ambos tenían muchas reuniones pendientes y no le interesaba un encuentro público que atrajera la atención de la prensa.El teutón explica que cambió de opinión en cuanto analizó las imágenes de la señal televisiva. Desde el volante, su percepción era otra muy distinta."Desde dentro del coche tenía una visión muy diferente que desde fuera. Tuve la oportunidad de hablar con Lewis después de la carrera, pero está en nuestro derecho que eso quede entre nosotros. Creo que dije cuanto tenía que decir", ha explicado el teutón."Fue una decisión incorrecta. Ponerme a su lado y golpear su neumático fue una maniobra incorrecta. No hay mucho más que decir. En ese momento estaba sorprendido, me había parecido que Lewis me había frenado. En el comunicado –de Ferrari-, dije que no creía que hubiera habido mala intención. No creo que me frenara. En ese momento reaccioné"."Le dije que nunca tuve intención de hacerle daño. En ese momento reaccioné. La intención no era hacerle daño ni dañar su coche, íbamos a baja velocidad, pero fue innecesario y peligroso", ha añadido.Vettel lamenta que su acción supusiera una penalización de 10 segundos."Perdí una victoria en potencia. No podía prever los problemas de Lewis con su reposacabezas, pero después de aquello intentamos todo lo posible por recuperarnos. Después de la carrera no estaba contento, porque terminé cuarto habiendo podido ganar la prueba. No hace falta que diga cuántos puntos son eso".En la rueda de prensa, Lewis Hamilton ha dicho que no quiere que este incidente afecte a la relación de cordialidad profesional que existe entre ambos. Vettel espera lo mismo."Estoy contento de escuchar que no parece que tenga un gran impacto. Lo que hice estuvo mal y he pedido perdón. Cometí un error. Puedo entender si está molesto, pero es bueno escuchar que podemos seguir adelante. Creo que el respeto que nos tenemos dentro y fuera de la pista nos ayuda", ha comentado."Estoy contento de escuchar que somos lo bastante maduros como para seguir adelante. Hice algo malo, un error. Pedí perdón, pero eso no cambia las cosas. Si pudiera volver atrás en el tiempo, volvería. Pero como puedo, es bueno estar aquí y poder estar centrados en el fin de semana y en hacer lo que más nos gusta".De cara al Gran Premio de Austria de este fin de semana, el teutón confía en que Ferrari no esté tan lejos de Mercedes como en Azerbaiyán."No creo que estemos tan lejos en clasificación. Es justo decir que Mercedes tuvo la mano más alta tanto el sábado como el domingo, pero la diferencia es pequeña. Estamos trabajando en todas las áreas para mejorar el coche, pero aquí –en Red Bull Ring- deberíamos ser capaces de correr. Espero que tengamos una carrera tranquila y que las condiciones sean más consistentes, porque entonces se ve más claro lo juntos que estamos".