por scuderia ferrary » Ayer, 22:09

En Sauber continúan rodando cabezas, y en este caso le ha tocado al director de comunicaciones Robert Höpoltseder. El alemán ha sido invitado a abandonar el equipo, y ya no estará ni en Austria y deberá dejar su oficina vacía cuanto antes, tal y como recoge el periódico suizo Blick."Tuve que lidiar con la marcha de Monisha a diario", ha declarado Höpolsteder al ya citado diario.Este cambio organizativo de Sauber sigue dando que hablar. No sólo la marcha de Monisha Kaltenborn fue casi sorpresiva, ahora lo es la de Höpoltseder. Los rumores apuntan a que se anunciará a Fréderic Vasseur como jefe de equipo este fin de semana, aunque el diario Blick menciona que los jefes de equipo, por el momento, serán Pascal Picci -el nuevo propietario del equipo- y Finn Rausing –copropietario de la empresa sueca Tetra Laval–.En el Gran Premio de Austria que tiene lugar este fin de semana, el papel de Höpoltseder lo llevará a cabo Mia Djacic, que por el momento no ha sido confirmada como sustituta oficial en el puesto de jefe de prensa.