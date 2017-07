por scuderia ferrary » Ayer, 22:11

Fernando Alonso asegura que su vida no ha cambiado ni un ápice por los dos puntos que sumó en Azerbaiyán. El asturiano quiere más y advierte que quiere irse de vacaciones con puntos en las tres carreras que restan antes del parón. No espera ningún milagro a corto plazo, pero sí confía en que su monoplaza sea menos propenso a las roturas que en los últimos meses.El de 2017 ha sido el peor arranque de siempre para el equipo McLaren, que nunca antes había tardado ocho Grandes Premios en cosechar los primeros puntos. También ha sido el peor arranque para Alonso, resignado y condicionado por las prestaciones de un monoplaza que aún dista de satisfacer sus expectativas.Alonso es moderadamente optimista ante las pruebas que están por venir. Constata que en Bakú no dieron ningún salto de calidad, sino que simplemente el coche aguantó de una pieza hasta el final. Eso ya es un primer paso adelante, en tanto que en otras ocasiones las averías les han constado un buen resultado."Creo que hemos tenido mejores carreras que Bakú. En China nos retiramos novenos a diez vueltas del final, en Barcelona fuimos séptimos en la Q3, en Mónaco fueron competitivos, en Canadá estábamos en los puntos cuando nos retiramos a dos vueltas del final… Es cierto que en los últimos cinco o seis Grandes Premios estábamos en los puntos cuando hemos retirado el coche. El objetivo está claro para las próximas tres carreras antes del parón de verano: intentar sumar puntos en las tres. Veamos si podemos conseguirlo".Con rostro serio y concentrado, Alonso también se ha pronunciado sobre el nuevo motor que usará este fin de semana. Se trata de la tercera especificación de Honda, que ya probó durante los Libres 1 y 2 del GP de Azerbaiyán. El fabricante ensalza sus prestaciones, pero Fernando rebaja las expectativas. Es un "pequeño paso", dice."Tenemos que ver cómo es el rendimiento en pista. En Bakú tuvimos el primer contacto con esta especificación del motor. Quizá no estaba a pleno potencial con los mapas motor, etc. Veamos qué hace aquí, el motor, pero es un paso pequeño. No podemos pensar que en Bakú ponemos un motor en Libres 1 y que nos pone en el Top 5, y que lo quitamos del coche. Lo hubiéramos mantenido, en ese caso. Creo que los pasos pequeños son bienvenidos. Honda trabaja día y noche para mejorar la situación tras tres años difíciles. Veremos. No vale la pena discutir demasiado los números teóricos", comenta.Sobre su futuro profesional, Fernando no ha comentado nada nuevo."Sea cual sea la decisión que tome, me preguntan que si me quedaré en la Fórmula 1 o si me iré… Hablaré en octubre, porque no puedo hablar cada semana. En octubre tomaré la decisión. Mis fans necesitan saber que la decisión que tomaré no será para luchar por ser décimo".También ha reaccionado a las recientes declaraciones de Lewis Hamilton y Sebastian Vettel, que han dicho públicamente que prefieren a sus actuales compañeros antes que a Fernando como a coequipero en Mercedes y Ferrari."Es una pregunta para ellos. Es su respuesta. Es bueno. Si pregunta a un piloto sobre cambiar de equipo, si preguntas si quieren que su compañero cambie d equipo, nadie dice que no. Estamos en julio, todo el mundo está concentrado en el campeonato. Es comprensible".Hamilton y Vettel han sido protagonistas en las últimas semanas por su famoso incidente en Azerbaiyán. Sebastian fue convocado en París por Jean Todt, pero escapó a una sanción mayor. Alonso cree que el asunto está zanjado y justifica la tensión que se respira en el aire."Si deciden eso después de estudiar todas las cosas, estoy seguro de que es la mejor decisión porque tienen más información que todos nosotros", sentencia."Las emociones están ahí. Somos humanos. Estamos corriendo, defendiendo a nuestro equipo y nuestra actuación en pista. A veces, en momentos de la carrera o en diferentes carreras del año, tienes pequeños contactos. A veces tienes un incidente en la salida con un piloto y por alguna razón en las siguientes carreras siempre estás con ese piloto en las salidas. Son casualidades. Es normal que cuando están luchando por el campeonato la repercusión sea mayor, porque tienen mucha atención"."Es difícil hablar de eso desde fuera, porque no estás involucrado en primera persona. No hemos visto los datos, no tenemos información. Apoyo la FIA y las decisiones que tomen. Ahora es momento de pasar página. Ellos han pasado página y están concentrados en Austria. Nosotros deberíamos hacer lo mismo y, con suerte, tener una gran carrera aquí", añade.Alonso también ha comentado brevemente la reestructuración del equipo McLaren, que en la última semana ha visto la salida de Ron Dennis en calidad de accionista."Me lo dijeron en las últimas semanas. Es una decisión del equipo, una decisión de un gran fabricante porque McLaren no sólo está en la Fórmula 1. Sienten que ésta es la dirección. Todos estamos contentos y tenemos que darle las gracias a Ron por todo lo que ha hecho en la Fórmula 1. Recuerdo que cuando yo estaba en el karting o en la Fórmula 3000, Frank Williams, Ron Dennis, Flavio, Ross Brawn… Esos eran los grandes nombres. Hicieron muchas cosas por este deporte, no sólo por McLaren. Así son las cosas, las cosas están en movimiento y cambian. Ahora con los chicos nuevos no es un gran cambio, pero con suerte tendrán mucho éxito en el futuro porque McLaren se merece lo mejor no sólo en Fórmula 1 sino en los coches de calle".