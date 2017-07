por Otani » Hoy, 12:50

Red Bull presiona a Sainz: "Estará en Toro Rosso en 2018"-Horner reacciona a la voluntad del madrileño de explorar otras opciones-Asegura que ya han ejercido la cláusula de renovación de su contrato-Cree "deshonesto" que deje entrever su voluntad de buscar alternativasRed Bull responde a Carlos Sainz menos de 24 horas después de que éste avisara que no cerraba la puerta a otros equipos para 2018 si los de Milton Keynes no le ofrecían el ascenso al primer equipo. El orador ha sido Christian Horner, el jefe de equipo, que ha asegurado que el madrileño tiene un contrato en vigor y que por ende es imposible que firme por otra formación.En la rueda de prensa previa de Austria, Carlos se reafirmó en su convencimiento de que no puede permanecer para siempre en una escudería filial como Toro Rosso. Desde hace meses ha advertido que en 2018 quiere estar en disposición de luchar por victorias con un equipo de primera línea, dentro o fuera de la estructura de Red Bull.“Mi objetivo número uno es estar con Red Bull el año que viene y luchar por podios, victorias o lo que sea. Trabajaré por eso. Si no pasa, un cuarto año en Toro Rosso es improbable y no cerraré la puerta a ninguna oportunidad. Aún es pronto para hablar de eso”, dijo el madrileño.Horner ha reaccionado a estas declaraciones para asegurar que Sainz tiene un contrato en vigor, aunque eso no hace que mermen los rumores sobre el interés de otras escuderías en sus servicios.“Él tiene contrato. Hemos ejercido su opción, así que tiene contrato. Tenemos una opción con él para el año que viene y el siguiente, así que el año que viene estará otra vez en Toro Rosso”, ha asegurado el jefe del equipo de Milton Keynes en declaraciones a la cadena británica Sky Sports.“Hay que recordar que sólo tuvo su oportunidad en Fórmula 1 porque Red Bull invirtió en él en sus años como junior. Es un poco deshonesto hacer comentarios como ese. Sin Red Bull, no estaría sentado en un coche de Fórmula 1”, sentenciaba el británico.En Azerbaiyán, Cyril Abiteboul reconoció que Sainz gusta a Renault."Tenemos un ojo puesto en él, francamente. Pero entendemos que tiene un contrato a largo plazo con Red Bull. Pero con Red Bull siempre tienen muchas discusiones. Veremos. Entendemos que tiene contrato para el año que viene, pero no digo que no tengamos interés en él si pudiera estar disponible", dijo a Movistar.Sobre esa posibilidad, Horner asegura que no considerarían una cesión. “No puedo imaginarme ese escenario. Toro Rosso está por delante de Renault en estos momentos y están haciendo un buen trabajo, por lo que no tendría sentido cederlo”.