Si el Mundial no llegaba lo suficientemente emocionante al Gran Premio de Austria, las cosas se ponen mucho más apasionantes si cabe. Nuevo revés para Lewis Hamilton. El piloto ingles tendrá una penalización de cinco puestos en la parrilla al sustituir la caja de cambios, tal y como el propio equipo Mercedes ha confirmado durante la tarde del viernes.La FIA ha confirmado que el piloto británico sufrirá esta penalización a través de una nota informativa en la que confirma que en el monoplaza de Lewis se cambió la caja de cambios –con la que disputó el GP en Bakú– sin que se hubieran completado las seis carreras que indica el reglamento."Lewis Hamilton acabó la pasada carrera en Bakú y la sustitución de la caja de cambios se hizo antes de que pasaran los seis eventos consecutivos que deben transcurrir", son las palabras de Jo Bauer en la citada nota. "Ya que eso no cumple con el Art. 23.5a del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1 de 2017, pongo en conocimiento de los comisarios, para su consideración, esta información. El equipo avisó al delegado técnico de que reemplazaban la caja de cambios el martes 4 de julio de 2017, a las 11:29h", finaliza."CONFIRMADO: Lewis Hamilton tendrá una penalización de cinco puestos en la parrilla para el GP de Austria después de una sustitución en la caja de cambios", reza el tweet emitido por el conjunto de Brackley.La lucha por el Mundial no puede estar más apretada, y esta penalización no hace sino dar aún más emoción a la carrera en el Red Bull Ring. El Mercedes W08 parece superior a sus rivales en Austria tras lo visto en las dos primeras sesiones de Libres, pero este contratiempo obligará a remontar al tricampeón mundial desde el principio. Y tendrá que hacerlo, como mínimo, desde la sexta posición.