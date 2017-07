por scuderia ferrary » Hoy, 13:42

La FIA ha publicado los primeros diseños del nuevo prototipo de protección para la cabeza de los pilotos. Se llama The Shield, y se ha preparado para evitar golpes directos de objetos foráneos contra la cabeza de los pilotos. Justin Wilson o Henry Surtees fallecieron por esta circunstancia, y desde ese momento la Federación Internacional ha trabajado de forma incansable en encontrar la mejor protección posible.Estos últimos años se ha polemizado mucho al respecto del famoso halo o el aeroscreen. Muchas voces del paddock han visto sus opiniones separadas, y están los que apoyaron la medida y los que creían que molestaba. Por eso, el organismo regulador de la F1 -y otras muchas categorías- ha escuchado a todas las partes implicadas.Ferrari será el equipo que probará por primera vez el sistema en Silverstone en menos de una semana, en los entrenamientos libres matinales del viernes. Esta fecha es más temprana de lo esperado, y con ello se busca recopilar los primeros datos fiables y útiles de cara al posterior desarrollo de The Shield.COMUNICADO OFICIAL DE LA FIA"La FIA, en trabajo conjunto con el Global Institute, investiga sobre una nueva forma de protección frontal adicional para uso en F1: The Shield"."Dicha protección es una cúpula de policarbonato, y su función es proteger de restos que haya en pista sin que obstruya la visión al piloto"."Una posible forma ha sido desarrollada por la FIA, y se trabaja actualmente con los equipos de la Fórmula 1 para desarrollar su ergonomía. Se han llevado a cabo muchas pruebas, tanto en laboratorios como fuera de ellos y se espera que se pruebe de forma completa en Monza en el mes de septiembre"."Pese a ello, y en un esfuerzo para recopilar datos cuanto antes, se realizará una prueba la semana que viene en el Gran Premio de Gran Bretaña en los libres 1. La prueba la llevará a cabo Ferrari".