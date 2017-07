por scuderia ferrary » Hoy, 13:46

Zak Brown –CEO del grupo McLaren– habló con un grupo reducido de medios de comunicación, entre los que estaba presente SoyMotor.com, antes de la clasificación del GP de Austria, donde habló sobre todo de cómo se desarrolla el futuro inmediato, tanto de la F1 como de la unión entre McLaren y Fernando Alonso."Nos encantaría seguir con Alonso, él ama el equipo. Tenemos que demostrarle que el año que viene seremos competitivos, hablaremos después del verano. Si siente que seremos competitivos se quedará, sino se irá. Tenemos una relación muy sana. Debemos saber si seremos competitivos para conseguir patrocinadores y que Alonso se quede", ha explicado Brown delante de las grabadoras de SoyMotor.com.Para ser competitivos, el primer pasó que McLaren tiene claro que quiere dar es acalar la situación de los motores que usará en 2018 algo que Brown confiesa que deberá hacerse oficial "en los próximos meses". A partir de allí, los de Woking trabajarán duro en busca de patrocinadores, ya que en el MCL32 lucen por su ausencia."No empecé a trabajar en McLaren hasta diciembre, así que no tenía expectativas para 2017, y ya estoy pensando comercialmente en 2018. Tengo muchas ofertas de empresas muy interesantes, pero quizá el rendimiento en pista no ayuda a conseguir patrocinadores. es esencial traer dinero al equipo, tener a un patrocinador principal. Ahora mismo está 50/50 para el año que viene", ha agregado."Debemos entender nuestra relación con Honda y pensar en el futuro dentro de muy poco, en los próximos meses. En 2018 debemos tener un motor competitivo. Honda está trabajando y progresando, pero eso te lo contarán ellos mejor que yo. Queremos dejarles espacio para mejorar. Hemos visto una buena reacción de Honda. Han mejorado mucho desde los test, así que han demostrado entusiasmo por mejorar, aunque los resultados no digan lo mismo. Nuestra idea del futuro no ha cambiado en las últimas semanas. Estamos notando un buen progreso en cada carrera. Este fin de semana hemos dado un pequeño paso hacia adelante aunque las mejoras tenían que haber llegado en Canada", ha matizado Brown