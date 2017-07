por relayer » Hoy, 08:21

"Tanto el coche de Alonso como el de Stoffel Vandoorne recibieron la más potente especificación 3 del motor de combustión interna para el GP de Austria.



Pero durante la noche del viernes, Honda descubrió un problema con el MGU-H, una especificación mejorada que fue introducida en Bakú como contramedida a los anteriores problemas que sufrieron en dicha pieza.



Mientras que el resto de la especificación 3 está bien, Honda eligió volver a la especificación 2 para el resto del fin de semana.



El antiguo MGU-H que fue instalado fue utilizado el sábado y el domingo en Mónaco y durante el fin de semana en Canadá.



Honda dices que es posible que para Silverstone podrían llevar el motor con la especificación 3 con un MGU-H antiguo y, por tanto, evitar sanciones.



Espera tener una solución al problema lo antes posible y poder instalarlo en el motor de Alonso, sin embargo, esto podría incurrir en una sanción de 10 posiciones en parrilla ya que volverían a pasarse del límite.



Si recibe dicha sanción, entonces tendrá sentido instalar una especificación 3 completamente nueva, ya que Alonso empezaría de igual modo desde el fondo de la parrilla.



Dado que McLaren espera sufrir en el trazado de alta velocidad de Silverstone, podría tener sentido táctico recibir estas sanciones allí en vez de en Hungría, que supone una mejor posibilidad para los ingleses.



"El MGU-H del viernes es el nuevo, por lo que estamos muy decepcionados por el fallo", dijo Yusuke Hasegawa en el Red Bull Ring. "Fue actualizado desde la última carrera, pero no fue lo suficientemente bueno, por lo que tendremos que volver a modificar la especificación".



Al ser preguntado si espera que Alonso reciba sanciones en Silverstone, Hasegawa dijo: "Es un punto a considerar, no está aún decidido".



Honda no espera tener la decisión final hasta la víspera del GP de Gran Bretaña. Hablando sobre el cambio de motor, Alonso añadió: "Creo que pronto tendremos otra sanción, tal vez en Silverstone o Hungría, pero veremos". "



