Hay un nuevo equipo de Fórmula 1 en vías de formación. Zoran Stefanovic, antaño responsable del proyecto fallido de Stefan GP, ha viajado hasta el Red Bull Ring para reunirse con directivos de Liberty Media y explorar la posibilidad de crear una escudería con base en Parma, Italia.El nombre de Stefanovic no es nuevo para la Fórmula 1, y es que este serbio ya intentó inscribir su escudería primero en el año 2010 y después en 2015. Ahora vuelve a la carga y explica que tiene preparada la estructura base de su nuevo proyecto."Estoy aquí para reunirme con Ros Brawn, porque estoy formando un equipo de Fórmula 1 que estará afincado en Italia", ha comentado Zoran en declaraciones a la edición italiana del portal estadounidense Motorsport.com."Antes de venir a Austria, he cerrado un acuerdo muy importante. He definido que la sede estará en Parma, que se encuentra a una distancia razonable del túnel de viento donde se hará el estudio del monoplaza. He firmado un contrato con un especialista en aerodinámica que seguirá el proyecto".Stefanovic ha contratado al ingeniero argentino Enrique Scalabroni para que supervise el proyecto, según dicha cabecera. Scalabroni ya trabajó como diseñador de Dallara, Williams y Ferrari entre otros proyectos a finales de los años ochenta y principios de los noventa. El objetivo de Stefanovic es que su escudería esté en la parrilla del Mundial de 2019.En las últimas semanas, Ross Brawn ha dicho que le gustaría que hubiera trece escuderías en la parrilla, tres más que en la actualidad. Además del proyecto de Stefanovic, existen dos inversores chinos interesados en entrar en el deporte.