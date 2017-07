por Trupon » Hoy, 13:40

Marchionne: "Ferrari no está interesada en Alonso"

El italiano sale al paso de todos los rumores

9 JUL 2017Sergio Marchionne ha descartado la posibilidad de que Fernando Alonso regrese a Ferrari la próxima temporada. El presidente de Ferrari también ha desmentido las insinuaciones de que Max Verstappen podría estar cerca de la órbita de Maranello.Los dos pilotos de Ferrari terminan contrato al final de esta temporada, al mismo tiempo que Alonso con McLaren. Fernando quedará libre y su prioridad es encontrar un volante competitivo con el que ganar carreras desde el primer día.Flavio Briatore, una persona muy próxima a Fernando, había sugerido que la Scuderia era una opción viable para perseguir el tan ansiado tricampeonato."Siempre se llevó bien con todos en Ferrari, excepto con Mattiacci. En esta vida no puedes descartar nada cuando se trata de Fernando. Simplemente quiere un coche competitivo, capaz de ganar. Sólo hay dos equipos con posibilidades de ganar: Ferrari y Mercedes", dijo a la radio pública italiana.En el Red Bull Ring, Sergio Marchionne ha dicho que esta situación no se producirá."No hemos pedido Verstappen a Red Bull ni estamos interesados en Alonso", ha dicho en declaraciones recogidas por La Gazzetta dello Sport. "-Kimi- es un buen chico, pero aún tiene que trabajar mucho. Kimi sirve para ganar en el de Constructores". A los micrófonos de Sky Sports, ha dicho que Vettel tiene sobre la mesa la opción de continuar en Maranello si así lo desea. La pelota está en su tejado.También ha querido pasar página tras la polémica de Azerbaiyán. "El gesto de Vettel en Bakú debería ser evitado. No he hablado con él, pero ha pagado. El caso está cerrado. Se ha hablado mucho del incidente, pero no se ha hablado mucho del incidente de Bottas y Räikkönen".Marchionne cree que el motor de 2021 debe ser fiel a las necesidades del mercado. "¿Bitubo en lugar del motor eléctrico? Se lo he repetido a Libety esta mañana. Creo que crear una unidad de potencia que niegue el desarrollo de la industria está mal. O hacemos alguna cosa inteligente y coherente con la industria o lo dejamos correr. Estas soluciones fáciles de quitar la parte híbrida o poner un 12 cilindros son cosa vieja, ya las hemos visto".