La mala suerte sigue acompañando a Max Verstappen. Al piloto holandés se le ha calado su coche en la salida y al llegar a la primera curva, un toque de Kvyat dejó al piloto de Red Bull fuera de carrera. De este modo, suma en Austria el quinto abandono de la temporada."En la salida he tenido un problema de embrague, el anticalado no funcionaba, así que he intentado alejarme de los problemas en la Curva 1, pero no he visto lo que ha pasado detrás de mi", comentó a los micrófonos de Movistar+ F1. "Creo que Kvyat nos ha dado a Alonso y a mí. Muy desafortunado, pero para mi el problema me llegó antes", ha comentado.Como mostró la realización durante el Driver's Parade, la "marea naranja" se trasladó al circuito de Spielberg para animar a su compatriota. Verstappen confiaba en poder acabar la carrera, darle una alegría a su afición y poder sumar un buen resultado en casa de Red Bull, pero no fue así."Es muy decepcionante porque intentas darles un buen espectáculo y ni consigues una vuelta o una salida por problemas", apuntó. "Es muy duro ahora mismo, voy a intentarme mantenerme positivo e intentar hacerlo bien la semana que viene", ha añadidoAl piloto ruso le sancionaron con un drive through por el accidente con Verstappen y Fernando Alonso, cuestión que le preguntaron al holandés, sin embargo, él desvió la atención hacia lo que pasó con su carrera y restó importancia a la sanción para Kvyat."Al final yo me iba a retirar de todas formas y no he visto el incidente al completo, lo tengo que ver. La carrera ha terminado para todos nosotros, así que no importa", afirmó. "Ahora mismo no se en qué pensar, intentaremos hacerlo mejor", ha expresado para finalizar.