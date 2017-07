por scuderia ferrary » Hoy, 18:28

El presidente no ejecutivo de Mercedes, Niki Lauda, se ha mostrado muy contento tras la victoria cosechada por Valtteri Bottas en el Gran Premio de Austria, aunque insta a su equipo a seguir mejorando para que Lewis Hamilton pueda dar caza a Sebastian Vettel en el campeonato. Además, mete al finés en la pelea por el título.El expiloto de Fórmula 1 cree que la carrera de su piloto finlandés ha sido sublime, aunque admite que la investigación abierta por la FIA durante la carrera por una posible salida errónea le tuvo un poco preocupado."Me quito el sombrero con la carrera de Valtteri. Desde el principio hasta el final lo ha hecho muy bien y ha conseguido la segunda victoria de su vida, no lo ha podido hacer mejor. La salida ha sido fantástica, me ha preocupado un poco pero ha sido muy buena", señaló Lauda tras la carrera en el micrófono de Movistar +.Por su parte, no ha dudado en alabar también la labor de Hamilton, quien tuvo que lidiar con una sanción de 5 posiciones en la parrilla de salida para finalizar la carrera en cuarta posición. Si bien el austriaco sabe que la temporada es larga, cree que Mercedes tiene que reaccionar lo antes posible para que la brecha de 20 puntos en el Campeonato no siga aumentando.“Lewis ha tenido una sanción de 5 posiciones, ha tenido que salir desde la octava posición. Cuando empiezas tan atrás es difícil, así que ha ido bien. Ahora está 20 puntos por detrás de Vettel. Son muchos puntos, pero queda mucha temporada para que pueda reponerse. Mercedes tiene que reaccionar inmediatamente, en Silverstone”, agregó.Por último, Niki está convencido de que Bottas aún puede luchar por el título, ya que todavía queda más de media temporada y las tres primeras posiciones están muy ajustadas. "Sí. Los tres primeros están muy cerca y quedan muchos puntos todavía por repartir", expresó para concluir.